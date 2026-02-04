Sheinbaum confirma envío de crudo a Cuba y diálogo con EU por posibles aranceles |Video

Al insistir que habrá transparencia, la presidenta Claudia Sheinbaum, dio a conocer que los contratos que Petróleos Mexicanos (Pemex) mantiene con el gobierno de Cuba para el envío de crudo, son de carácter abierto lo que permite atender la demanda de la isla, pero, también por la disposición de petróleo en nuestro país.

Qué implica el contrato de Pemex con Cuba?

Durante la mañanera la Presidenta negó que este asunto esté en la mesa de negociación por la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-Mec) sin embargo, dijo, sí se tienen pláticas con Estados Unidos ante la advertencia lanzada para los países que envíen el energético a Cuba.

Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, aseguró que el gobierno cubano no tiene adeudos con México e informó que las ventas significaron alrededor de 496 millones de dólares e incluso dijo, en los últimos años es una cifra que se ha mantenido con pocas variaciones.

“¿Cuánto fue lo que se vendió a Cuba? en total entre crudo y petrolíferos son 496 millones de dólares… el mismo orden no ha habido más aumento, ni disminución, se mantiene estable, porque contrato es muy estable, entonces es por ejemplo en el 23 son 367 millones de dólares y este… claro que no los paga, es una relación comercial" — Respondió Rodríguez Padilla

¿Cuánto representa el envío de crudo a Cuba para México?

Al ser cuestionado sobre si Cuba ha pagado absolutamente todos los contratos, esto contestó la Presidenta:

-Si no tenemos ninguna factura con ellos porque formales en sus pagos, en algún momento se mandó crudo de manera de manera esté como como de manera humanitaria… es un contrato normal comercial como el que tenemos con todos, entonces se paga conforme el contrato” —

Explicó que la decisión de disminuir el envío de crudo tiene relación también con la demanda que tiene México y con el proceso de refinación de crudo para en primer ligar abastecer las necesidades del país, en general dijo, las exportaciones han disminuido.