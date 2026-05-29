Mikel Arriola prevé audiencia de 6 mil millones de personas en la inauguración del Mundial 2026

La Selección Mexicana utilizará su llamativo uniforme negro México inspirado en la Piedra del Sol para enfrentar a Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial 2026, confirmó el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola.

Ampliar

Te podría interesar: Sheinbaum presenta a las ganadoras de los boletos para el Mundial 2026

¿Por qué México usará un uniforme inspirado en la Piedra del Sol?

Durante la conferencia magistral “Camino al Mundial 2026: impacto económico y oportunidades para México”, realizada en el Senado de la República, Mikel Arriola también aseguró que la Copa del Mundo dejará una derrama económica de 3 mil millones de dólares para el país y que el partido inaugural será visto por más de 6 billones de personas en el planeta.

El dirigente del futbol mexicano presentó la indumentaria negra que portará el Tricolor y subrayó el significado cultural del diseño.

“Esta camiseta de la Piedra del Sol es muy significativa. Los jugadores acudirán al Museo Nacional de Antropología para conocer el significado de este símbolo que llevarán en el pecho y en el alma. Esta es la camiseta negra con la que vamos a jugar contra Corea”. —

También puedes leer: ¿Boletos impagables? FIFA bajo presión por precios del Mundial 2026

¿Qué impacto económico tendrá el Mundial 2026 en México?

El uniforme negro, uno de los más esperados por la afición mexicana, forma parte de la estrategia de identidad visual rumbo al Mundial y busca proyectar la cultura mexicana a nivel internacional durante la máxima fiesta del futbol.

Arriola destacó que el partido inaugural del Mundial, programado para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, colocará a México en el centro de atención global.

“El 11 de junio a México lo van a ver más de 6 billones de personas. El partido más visto de un Mundial es la inauguración, incluso más que la final. Los ojos del mundo estarán puestos en nuestro país”, afirmó.

El dirigente insistió en que el Mundial 2026 representará una oportunidad histórica para la economía nacional, al estimarse una derrama de 3 mil millones de dólares —equivalentes a cerca de 60 mil millones de pesos— derivada del turismo, hospedaje, consumo, movilidad y actividades comerciales relacionadas con el torneo.

Ampliar

Encuentra más: Mundial 2026: CDMX suspende 15 hoteles por riesgos de trata de personas previo al torneo

¿Cómo será la inauguración del Mundial 2026 en México?

La ceremonia inaugural de la Copa del Mundo se realizará en el Estadio Banorte de la Ciudad de México y tendrá una temática enfocada en la identidad mexicana, con elementos visuales inspirados en el papel picado, presentaciones folclóricas y participación de artistas y representantes de comunidades indígenas.

México abrirá el Mundial enfrentando a Sudáfrica ante un escenario que, de acuerdo con la FIFA y la Federación Mexicana de Futbol, será uno de los eventos deportivos más vistos en la historia.

Síguenos en Google News y encuentra más información