Ajolote rosa regresará al Estadio Ciudad de México; Clara Brugada niega que FIFA ordenara retirarlo

Es mentira que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) nos haya pedido el retiro de la figura del ajolote de la explanada del Estadio Ciudad de México, dijo Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México.

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¿Por qué retiraron la figura del ajolote?

La figura fue retirada por cuestiones de protección civil, aseguró, pero lo volverán a poner, “con bombo y platillo”, la próxima semana.

“Vamos a reinstalar, vamos a ir con bombo y platillo a reintalar el ajolote en el puente peatonal porque nadie ninguna institución puede retirar esta figura porque esta figura como ustedes lo han visto se convirtió en una mascota de la ciudad”. —

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¿Qué respondió Clara Brugada a las críticas por las obras?

Ante las críticas que ha recibido con ese tema y el caos que hay en la Línea 2 del Metro por la remodelación, la mandataria insistió en que hay una campaña en su contra porque nadie habla de las 2 mil obras que ella está haciendo en la capital.

Estás obras, aseguró, todos allá vamos a “ver y sentir”.

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🚧 Más de 2 mil obras transforman la Ciudad de México con mejores vialidades, caminos iluminados,… pic.twitter.com/nznA0dwHQ3 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) May 29, 2026

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¿Qué dijo sobre los trabajos en la Línea 2 del Metro?

Respecto al retraso de los trabajos en las obras del Metro, la mandataria aseguró que sabe de la molestia de los usuarios, sin embargo, afirmó que una vez que terminen las obras; “todos las vamos a disfrutar”.

Dijo que la remodelación de la Línea 2 no solo es estética, sino que se está haciendo un trabajo realmente profundo de mantenimiento para que “el Metro no se detenga” y “funcione más”.

La intervención en el Metro “no solo es superficial o estética. Por primera vez se invierte en cambiar las estaciones, ¡que va a disfrutar la gente!, que lamentablemente pues ahorita hay molestias por las obras, pero después ¡todos las vamos a disfrutar!

Sin embargo sabemos que la mejora de la columna vertebral del metro pues es su mantenimiento y es su inversión para garantizar que el Metro no se detenga para garantizar que el Metro funcione más”.

Estas declaraciones fueron hechas luego de que el secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton, presentó una plataforma de transparencia, que funcionará a partir del próximo lunes sobre los gastos de las obras que se han hecho por el próximo Mundial de Futbol.

El funcionario dijo que se han hecho más de dos mil obras con una inversión global de 23 mil 122 millones de pesos.

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