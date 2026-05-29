México y EU concluyen primera ronda de diálogo para revisión del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, informó que concluyeron las conversaciones entre México y la delegación de Estados Unidos en el marco de la revisión T-MEC.

¿Qué temas abordaron México y Estados Unidos en la revisión del T-MEC?

El funcionario señaló que las reuniones se realizaron durante tres días y estuvieron encabezadas por el embajador Goettman, segundo a cargo de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

“Concluimos las conversaciones ya con la delegación norteamericana, que viene encabezada por el embajador Goettman”, declaró Ebrard.

En un mensaje video grabado y difundido a través de sus redes sociales, detalló que durante los encuentros se abordaron temas relacionados con las reglas de origen, el sector automotriz y la competitividad de la región frente a economías asiáticas.

“Hablamos de reglas de origen, hablamos del sector automotriz, cómo competimos con los países de Asia y otras regiones del mundo”, señaló.

Concluye ronda de conversaciones con USTR relativa a la revisión del TMEC : pic.twitter.com/dYvzHo0ksC — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 29, 2026

¿Cuál es el objetivo de las conversaciones bilaterales?

El titular de Economía destacó que existe interés entre ambas naciones para fortalecer la integración económica regional y mejorar el entendimiento bilateral.

“Cómo podemos integrarnos más y mejor, entendernos mutuamente”, expresó.

¿Cuándo serán las próximas reuniones sobre el T-MEC?

Asimismo, indicó que las siguientes rondas de trabajo ya tienen fechas definidas. La segunda reunión se realizará el próximo 16 de junio en Washington, mientras que una tercera ronda tendrá lugar el 20 de julio en México.

“Ya estamos en el camino para poder lograr esa revisión, como está previsto por nuestro Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá”, puntualizó.

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