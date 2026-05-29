Ganaderos redoblan esfuerzos contra gusano barrenador

Ganaderos del país expresaron su voluntad de apoyar al gobierno federal y juntos hacer frente a la plaga del gusano barrenador.

¿Qué acciones se anunciaron para combatir el gusano barrenador?

Homero García de la Llata, líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), informó al Senado que durante la XC Asamblea General Ordinaria de la CNOG, el subsecretario de Agricultura Leonel Cota Montaño expresó su preocupación a nivel nacional por esta plaga.

Dijo que Leonel Cota acudió a su asamblea en representación de Columba López Gutiérrez, titular de Agricultura, y ahí expresó una serie de estrategias en materia de Sanidad Animal, Trazabilidad, Comercialización, Infraestructura Lechera y Financiamiento para la Ganadería Nacional.

Participamos en la Asamblea General Ordinaria 2026 de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), acompañando los trabajos y el diálogo permanente con productores, ganaderos y representantes del sector pecuario del país. 🇲🇽🐄🌾 pic.twitter.com/5RZK4BfNCD — Leonel Cota Montaño (@LeonelCotaM) May 29, 2026

García de la Llata explicó que el subsecretario anunció una visión integral para enfrentar la plaga calificada como un problema regional que trasciende las fronteras mexicanas.

Adelantó que en próximos días se realizará una visita de supervisión del avance de la planta de mosca estéril en Chiapas.

¿Qué medidas implementará el Gobierno Federal?

Además de que la secretaria Columba López y el director de Ganadería, David Palos, participarán en reuniones en Panamá para analizar el problema desde su origen centroamericano.

Así mismo dijo que la Presidenta instruyó a diversas áreas del Gobierno Federal —incluyendo el programa Sembrando Vida— instalar trampas de control, con más de 700 mil trampas ya colocadas en todo el país.

“Si el que mejor puede combatir el gusano barrenador es el que lo padece o el que lo va a padecer, requerimos muchos productores que se involucren en los temas de control. Si se involucran, vamos a ganar la batalla más temprano que tarde a esta plaga”, apuntó.

El subsecretario fue contundente sobre la continuidad del Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado y descartando cualquier retroceso en la política sanitaria.

¿Qué otros temas abordó la asamblea ganadera?

También, respecto al Trasiego de Ganado en el sur del país, la Presidenta de la República instruyó a la Guardia Nacional para reforzar operativos e inhibir este añejo flagelo que afecta la Ganadería Nacional.

En la asamblea ganadera también se expresaron estrategias para fortalecer la cadena láctea nacional y créditos accesibles para los productores.

El senador José Sabino Herrera Dagdug, presidente de la Comisión de Ganadería del Senado de la República, recibió el informe de los ganaderos.

En la asamblea del sector también estuvo David Palos Ibarra, director General de Producción Ganadera, Pesquera y Acuícola de la Secretaría de Agricultura, así como el Mtro. Óscar Zavala Gamboa, subdirector Jurídico de CONAGUA.

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