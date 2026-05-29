Trasladan a 24 detenidos de Ecatepec al penal de Nezahualcóyotl

Policía de Ecatepec y Marina trasladan a 24 jóvenes a penal de Nezahualcóyotl

Elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y la Policía Metropolitana, con respaldo de personal de Fuerza de Tarea Marina, implementaron un despliegue de seguridad en apoyo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para el traslado de 24 jóvenes al penal de Nezahualcóyotl, como probables responsables de portación de armas de fuego.

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¿Por qué fueron detenidos los 24 jóvenes en Ecatepec?

El domingo pasado, tras patrullajes de proximidad social, efectivos de GOES y Marina detuvieron a 16 hombres y 8 mujeres, quienes al parecer habrían realizado detonaciones cerca de un inmueble en la Vía Morelos, en San José Jajalpa, y fueron hallados en posesión de armamento y cartuchos de uso exclusivo de fuerzas armadas, por lo cual fueron presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Los sujetos fueron hallados a bordo de tres vehículos:

Un BMW negro polarizado sin placas.

Un Volkswagen Golf GTI blanco sin placas.

Un Audi A4 negro.

Una motocicleta marca Yamaha R7 azul.

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¿Qué armas fueron aseguradas durante el operativo?

Al realizar una inspección preventiva en las unidades, hallaron cuatro armas cortas y largas:

Un arma de fuego larga calibre 9 mm, color negro con café, abastecida con 10 cartuchos útiles.

Un arma de fuego larga calibre .223 con mira y lámpara, con 27 cartuchos útiles calibre 5.56 marca Águila y FC.

Un arma de fuego corta calibre 9 mm, negra, con seis cartuchos útiles.

Una pistola escuadra calibre .380, con cargador y 14 cartuchos.

¿A dónde fueron trasladados los detenidos?

Los jóvenes de entre 18 y 24 años fueron presentados ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, donde se inició una carpeta de investigación por su probable participación en el delito de portación de armas de uso exclusivo de fuerzas armadas.

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En cumplimiento a la carpeta de investigación 1554/20256, la policía municipal y Marina implementaron un despliegue operativo, en apoyo a personal de la Fiscalía mexiquense, para el traslado de los 24 detenidos de la Agencia del Ministerio Público de la Federación de Ecatepec al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, donde la autoridad correspondiente resolverá su situación jurídica.

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