MX- ASA fortalece la capacitación de sobrecargos de aviación con un nuevo equipo de entrenamiento

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y Airbus México Training Centre formalizaron un convenio para incorporar al Centro Internacional de Instrucción de ASA (CIIASA) un entrenador de puertas de cabina A320 Door Trainer, equipo especializado para fortalecer la formación de sobrecargos y personal aeronáutico en México.

En el acto protocolario el Capitán Carlos Manuel Merino Campos, director general de ASA, destacó que esta colaboración consolida la capacitación especializada y eleva los estándares de seguridad operacional en el país.

Señaló que la incorporación de este nuevo equipo permitirá a las y los aspirantes a sobrecargos desarrollar prácticas realistas ante escenarios de emergencia, mediante un sistema que reproduce las condiciones de operación reales de una aeronave.

MX- Capitán Carlos Manuel Merino Campos, director general de ASA Ampliar

Merino Campos subrayó que este esfuerzo contribuye al fortalecimiento del capital humano altamente especializado, favorece el desarrollo de profesionales mejor preparados y reafirma el compromiso de ASA con una aviación más moderna, competitiva y segura para México.

El titular de ASA reconoció la disposición y confianza de Airbus México Training Centre para concretar este convenio que permitirá que el equipo sea utilizado con fines de capacitación y adiestramiento en el CIIASA.

En su oportunidad, el representante legal de Airbus México Training Centre, Michel-Pierre Petit, refrendó la importancia de la cooperación entre la industria aeronáutica y las instituciones dedicadas a la formación especializada.

MX- El representante legal de Airbus México Training Centre, Michel-Pierre Petit Ampliar

Con esta colaboración, ASA refrenda su compromiso con la profesionalización del sector aeronáutico y el impulso de acciones que fortalecen la seguridad operacional y el desarrollo de talento especializado en beneficio de la aviación mexicana.