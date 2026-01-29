Sarampión en la UNAM: ¿pueden cancelarse las clases ante un posible brote?

La Universidad Nacional Autónoma de México informó que investiga un caso sospechoso de sarampión detectado en una de sus facultades, por lo que activó protocolos sanitarios preventivos; sin embargo, aclaró que no existe, hasta el momento, un brote confirmado que obligue a suspender clases.

De acuerdo con el comunicado emitido el 28 de enero de 2026, la UNAM señaló que la situación se encuentra bajo análisis clínico y epidemiológico, en coordinación con autoridades de salud. La institución explicó que la cancelación de clases solo se consideraría si existiera un riesgo comprobado de transmisión o una instrucción expresa de las autoridades sanitarias competentes.

La UNAM recordó la importancia de contar con el esquema de vacunación completo.

¿Habrá suspensión de clases en la UNAM por sarampión? Esto explican autoridades

Mientras tanto, las actividades académicas continúan con normalidad, y se reforzaron medidas de vigilancia epidemiológica, seguimiento de contactos y difusión de información preventiva dentro de la comunidad universitaria. La UNAM pidió a estudiantes, docentes y trabajadores mantener la calma y atender únicamente información difundida por canales oficiales.

Asimismo, recordó la importancia de contar con el esquema de vacunación completo contra el sarampión y recomendó acudir a revisión médica en caso de presentar síntomas como fiebre, erupciones cutáneas, tos o malestar general.

La universidad reiteró que informará oportunamente cualquier cambio en la situación sanitaria y que su prioridad es proteger la salud sin afectar innecesariamente las actividades académicas.

Entre las acciones implementadas se encuentran la notificación a las autoridades sanitarias, el seguimiento médico del caso sospechoso, así como la identificación y monitoreo de posibles contactos, todo ello bajo los protocolos vigentes de vigilancia epidemiológica. La institución subrayó que estas medidas forman parte de sus procedimientos habituales ante enfermedades transmisibles.