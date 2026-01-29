Sarampión en la UNAM: ¿pueden cancelarse las clases ante un posible brote?
Autoridades universitarias investigan un caso sospechoso de sarampión y refuerzan vigilancia sanitaria.
La Universidad Nacional Autónoma de México informó que investiga un caso sospechoso de sarampión detectado en una de sus facultades, por lo que activó protocolos sanitarios preventivos; sin embargo, aclaró que no existe, hasta el momento, un brote confirmado que obligue a suspender clases.
De acuerdo con el comunicado emitido el 28 de enero de 2026, la UNAM señaló que la situación se encuentra bajo análisis clínico y epidemiológico, en coordinación con autoridades de salud. La institución explicó que la cancelación de clases solo se consideraría si existiera un riesgo comprobado de transmisión o una instrucción expresa de las autoridades sanitarias competentes.
¿Habrá suspensión de clases en la UNAM por sarampión? Esto explican autoridades
Mientras tanto, las actividades académicas continúan con normalidad, y se reforzaron medidas de vigilancia epidemiológica, seguimiento de contactos y difusión de información preventiva dentro de la comunidad universitaria. La UNAM pidió a estudiantes, docentes y trabajadores mantener la calma y atender únicamente información difundida por canales oficiales.
Asimismo, recordó la importancia de contar con el esquema de vacunación completo contra el sarampión y recomendó acudir a revisión médica en caso de presentar síntomas como fiebre, erupciones cutáneas, tos o malestar general.
Vacunación contra el sarampión en CDMX: lista de sedes y horarios para aplicártela
La universidad reiteró que informará oportunamente cualquier cambio en la situación sanitaria y que su prioridad es proteger la salud sin afectar innecesariamente las actividades académicas.
Entre las acciones implementadas se encuentran la notificación a las autoridades sanitarias, el seguimiento médico del caso sospechoso, así como la identificación y monitoreo de posibles contactos, todo ello bajo los protocolos vigentes de vigilancia epidemiológica. La institución subrayó que estas medidas forman parte de sus procedimientos habituales ante enfermedades transmisibles.