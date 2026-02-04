Marcha metro CDMX: Rutas y alternativas viales por protesta de los trabajadores del Sindicato

La marcha del metro CDMX a cargo del Sindicato Nacional del Sistema Colectivo Metro provocará cierres y afectaciones viales en la capital. Es por eso que te contamos que hoy, 4 de febrero de 2026, generará afectaciones viales en calles y avenidas principales de la capital.

Por lo que si andarás en la capital hoy, deberás tomar medidas de precaución por si te encuentras con la marcha del metro en CDMX.

¿Cuál es la ruta que seguirá la marcha del metro CDMX?

De acuerdo con información preliminar, la marcha del metro CDMX avanzará por las siguientes vialidades:

Balderas – Arcos de Belén – Eje Central – 5 de Mayo – Zócalo

Balderas – Juárez – Eje Central – 5 de Mayo – Zócalo

Autoridades no descartan cierres intermitentes conforme avance la marcha de los trabajadores del Metro.

¿Qué alternativas viales tomar por la marcha del metro CDMX?

Ante la marcha de trabajadores del Metro CDMX que avanzará por Balderas, Arcos de Belén, Juárez, Eje Central y 5 de Mayo, autoridades recomiendan evitar el primer cuadro del Centro Histórico y utilizar las siguientes rutas alternas:

Si circulas por la zona Centro

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Doctor Río de la Loza

Fray Servando Teresa de Mier

Alternativas a Eje Central Lázaro Cárdenas

Eje 1 Poniente (Bucareli)

Eje 2 Poniente (Gabriel Mancera)

Avenida Insurgentes (tramos disponibles)

Alternativas a 5 de Mayo y Zócalo

Avenida Hidalgo

República de El Salvador

República de Uruguay

Circunvalación – Congreso de la Unión (para rodear el Centro)

Para quienes vienen del poniente u oriente

Viaducto Miguel Alemán

Periférico

Eje 3 Sur

La movilización del Sindicato Nacional del Sistema Colectivo Metro se suma a otras protestas recientes en la CDMX, por lo que autoridades llaman a la ciudadanía a mantenerse informada sobre el estado del tránsito.

