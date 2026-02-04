Marcha Metro CDMX: ¿A qué hora comienza la movilización de los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo?

La marcha de trabajadores del metro CDMX realizarán una marcha hoy para exigir mejores condiciones laborales, mayor seguridad y mantenimiento adecuado en las instalaciones del Sistema Colectivo Metro. La movilización será encabezada por el Sindicato Nacional que desde el año pasado, alzaban la voz para que sus exigencias se cumplieran.Te dejamos todos los detalles sobre el horario exacto en que comenzará la marcha del metro CDMX.

¿A qué hora y en dónde comienza la marcha de trabajadores del metro CDMX?

Este miércoles 4 de febrero de 2026, los trabajadores del metro CDMX tienen planeada una marcha en calles de la capital.

De acuerdo con las autoridades correspondientes, se espera que la marcha del metro CDMX a cargo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Colectivo Metro se reunirán a las 3:30 PM en la estación del mismo transporte Balderas de la línea 1 y 3.

¿Por qué se realiza la marcha de los trabajadores del metro?

Desde el anuncio y las probables movilizaciones que estaban aplazando, sus exigencias en la marcha del metro CDMX son:

Falta de herramientas y refacciones

Jornadas laborales extenuantes

Deficiencias en mantenimiento de trenes y estaciones

Riesgos constantes para su seguridad física

El sindicato aseguró que estas condiciones no solo afectan a los empleados, sino también al funcionamiento del servicio y la seguridad de millones de usuarios.

Contexto de la marcha del metro CDMX

Esta protesta ocurre en un contexto de constantes fallas en el servicio del Metro CDMX, uno de los sistemas de transporte más importantes de la capital, que diariamente traslada a millones de personas.

Por lo que aseguraron que la marcha del metro CDMX, en realidad tiene un objetivo y el principal es no afectar a los usuarios, sino mejorar las condiciones del sistema para garantizar un servicio seguro y eficiente.