Top 5 videos de fenómenos paranormales en el Metro de la CDMX / NurPhoto

Las historias, leyendas y avistamientos en el Metro de la Ciudad de México siempre han dado de qué hablar. Y ahora que cumple 56 años, te dejamos cinco videos que, si no logran asustarte, al menos te mantendrán entretenido durante un rato.

Desde 1969, el Metro de la capital es uno de los transportes públicos más utilizados por millones de chilangos. Según cifras oficiales, hasta hoy acumula más de mil 650 millones de kilómetros recorridos. Entre tanto movimiento, no es extraño que también se convierta en escenario de fenómenos inquietantes.

Una joven sin rostro en el túnel

En uno de los videos más populares se ve a una joven saliendo del túnel de una estación a quien no se le distingue el rostro. A juzgar por su vestimenta, se dijo que podría tratarse de una estudiante, pero el misterio sigue causando un montó de opiniones y teorías.

Los gritos de un niño buscando a su mamá

Otro clip, que podría considerarse un clásico del terror en el metro, registra la voz de un niño que grita con angustia “¡MAMÁ!”, los cuales retumban en los pasillos vacíos de la limusina naranja.

La mujer en el pasillo de la Línea 7

En este caso, un par de policías camina por los andadores de la Línea 7. Mientras uno de ellos graba, el pasillo luce vacío; sin embargo, al girar la cámara aparece lo que aparenta ser una mujer.

El ente que atraviesa las paredes

En otros, se ve a un usuario caminando por los pasillos de la Línea Naranja, pero, en un momento del video, una figura atraviesa las paredes como si nada.

El reflejo en el vagón

Por último, un pasajero graba mientras viaja solo en un vagón. Asegura que comenzó a escuchar ruidos extraños, por lo que decidió registrar el momento y, al llegar a su destino no notó nada raro, pero al revisar la grabación descubrió en el reflejo de la ventana la figura de un ente sentado unos asientos a lado de él.