El Metro es más que un transporte público: 8 estaciones que SÍ o SÍ debes conocer

El metro de la CDMX es una fuente inagotable de estrés, empujones y retrasos mañaneros. Porque dentro de ese monstruo de concreto y rieles, se esconde una historia fascinante que deberíamos estar presumiendo.

Para darnos una cátedra de historia cool, de esa que sí te sirve, Martha Debayle estuvo en W Radio con Rodrigo Villanueva, de Historias Chidxs, nuestro experto en acercar el pasado a las nuevas generaciones.

¿Por qué te debe importar la historia del Metro?

El metro es el corazón que bombea a esta ciudad. Si vas a pasar horas de tu vida ahí dentro, ¿no crees que mereces saber la riqueza que pisas?

Estas son las estaciones que, según Rodrigo Historias Chidxs, tienen el pasado más interesante:

Metro Pino Suárez (Línea 2)

Es la única estación del mundo que tiene un vestigio prehispánico visible. Mientras esperas tu tren, estás frente al adoratorio de Ehécatl-Quetzalcóatl, la deidad del viento. ¡Estás literalmente parado sobre la historia de Tenochtitlán! Obsérvalo, respétalo, y deja de verlo como un adorno.

Metro Zócalo (Línea 2)

Es la estación que te lleva al corazón político y ceremonial del país. Sus vitrinas exhiben piezas y maquetas sobre la historia de la Plaza de la Constitución.

Cada cierto tiempo, el Metro renueva las exposiciones temáticas para reflejar diferentes épocas de la capital. ¡Es un museo en constante movimiento!

Metro Candelaria (Línea 1 y 4)

Su logo es una canoa con productos. ¿Por qué? Porque ahí estaba el antiguo Mercado de La Merced, punto de llegada del agua y mercancías desde Xochimilco y la antigua Tenochtitlán.

Aunque hoy el paisaje es urbano, el nombre y el símbolo te recuerdan que esa zona fue clave para el comercio lacustre prehispánico.

Metro Balderas (Línea 1 y 3)

Aquí se encuentra el mural "La visión de un día en el Metro“, de Alberto Beltrán, y fue la primera estación en tener un puesto de lectura, precursor de los “Libros al Viento”.

Ha sido siempre una estación cultural. Además, es un punto clave para entender el movimiento de pasajeros entre las líneas más antiguas.

Metro Bellas Artes (Línea 2 y 8)

El pasillo de transferencia entre las dos líneas es una maravilla. Alberga el mural "Visión de un Viajero" y una réplica de una entrada de Metro estilo Art Nouveau, donada por el Metro de París (la famosa Edícula).

Date un minuto, levanta la vista y aprecia el lujo del diseño y el arte que la ciudad puso para ti.

Metro Copilco (Línea 3)

Esta estación exhibe la réplica de un entierro y otros vestigios prehispánicos encontrados durante la construcción de la línea. Te conecta directamente con la zona de Coyoacán y el Pedregal, recordándote que toda esa zona fue un importante asentamiento ancestral.

Metro Auditorio (Línea 7)

Su diseño es moderno y limpio. Exhibe la maqueta de la estación y su logo representa el Auditorio Nacional. Te lleva a la zona de Lomas de Chapultepec.

Su función es un ejemplo de cómo el metro se adapta para conectar centros culturales y económicos clave.

Metro Deportivo 18 de Marzo (Línea 3 y 6)

Antes se llamaba Bondojito, pero cambió para honrar la Expropiación Petrolera. Su transferencia te conecta a dos líneas vitales.

Refleja la importancia de los símbolos nacionales en el nombramiento de los espacios públicos.

Conoce tu ciudad, vive tu ciudad y haz que el tiempo en el Metro valga la pena.