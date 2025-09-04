Metro CDMX: ¿Es cierto que este transporte fue un regalo para María Félix?

En la década de los 60s, la CDMX comenzó a modernizarse poco a poco y de repente llegó la innovación en el transporte, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Para aquélla época, el metro era un transporte revolucionario que solo tenían las grandes ciudades.

Pero existe una leyenda que implica a la primera actriz, María Félix, y es que esta historia ha trascendido generaciones. Te contamos de qué va y el por qué sigue siendo un misterio.

¿María Félix fue la responsable de que la CDMX tenga metro?

No es un secreto que María Félix se haya codeado con la crema y nata de México. Tenía amigos y amigas por todos lados, pero no cualquiera se acercaba a ella.

En el sexenio de Adolfo López Mateos, la capital era entonces el Distrito Federal. En este distrito había un regente llamado Ernesto P. Uruchurtu, quien se dice, conocía a la perfección a la pareja de María, un banquero francés de nombre Alexander Berger quién le comentó que ‘La Doña’ quería irse a París porque era una ciudad cosmopolita, no como el Distrito Federal, que ni metro tenía.

Fue en ese momento que al regente se le ocurrió la grandiosa idea de crear uno, pues si una actriz de tal nivel lo sugería, debía ser por algo. Finalmente, Ernesto pidió todos los permisos necesarios, presentó todas las ideas con bases sustentadas pero se lo negaron por el alto costo que implicaba dicha infraestructura.

Fue así que hasta el sexenio de Díaz Ordaz, se cuenta que la misma María Félix intervino para crear el proyecto del metro, incluso, que prestó su casa para las reuniones necesarias para la planeación del metro. Muchos creen que esta versión de la historia es completamente real, otros tantos dicen que no, pero algo que nadie ha negado, es la gran influencia que María Félix tenía no solo en el mundo del espectáculo, sino también en la vida misma de miles de mexicanos e incluso, internacionalmente.

🎊Tururú, próxima estación: Feliz aniversario @MetroCDMX! 🎈

Hoy celebramos 56 años de historia, millones de viajes e historias del sistema de transporte más emblemático de la capital. 🥳 pic.twitter.com/BujjkCr9uB — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) September 4, 2025

¿Cuántos años cumple el metro de la CDMX?

El metro de la CDMX fue uno de los grandes proyectos para la urbanización de la misma y debido a su incremento poblacional, se vieron en la necesidad de crear un transporte rápido y que pudiera llevar a los usuarios de un lado a otro sencillamente. Finalmente, para el 4 de septiembre de 1969 se inauguró la Línea 1, que en ese entonces conectaba a Zaragoza con Chapultepec.

A lo largo de 56 años, el metro de la CDMX, ha tenido diversas modificaciones, ampliaciones y actualmente, sigue siendo el transporte que miles de personas utilizan a diario para llegar a sus destinos.

