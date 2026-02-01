Refuerzan operativo en Sinaloa para localizar a mineros secuestrados en Concordia

Ya son mil 190 los efectivos que fueron desplegados en Sinaloa para reforzar la búsqueda de los 10 trabajadores mineros que fueron secuestrados el pasado 23 de enero, así lo dio a conocer el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya.

¿Cómo se reforzó el operativo de búsqueda en Concordia?

A través de su cuenta de la red social “X”, indicó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, a partir de este domingo “se refuerza de manera importante el operativo de búsqueda de los mineros desaparecidos en el municipio de Concordia”.

Destacó que del total de los elementos; 800 pertenecen al Ejército Mexicano, 270 de Fuerzas Especiales, 100 de la Guardia Nacional y 20 ministeriales, además de 3 helicópteros artillados y 2 aviones T6C-Texan.

¿Quién investiga la desaparición de los mineros?

Hasta el momento es la Fiscalía General del Estado (FGE) la encargada de investigar la desaparición ejercida por un grupo armado bajo la línea de “desaparición cometida por particulares”.

De acuerdo a los primeros reportes, los 10 mineros eran hospedados en el complejo conocido como La Clementina, utilizado como sede de los trabajadores de la empresa de explotación de plata propiedad de la empresa canadiense Vizsla Silver Group que explota el llamado “proyecto Pánuco”.

