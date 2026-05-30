Yo con Maru: Felipe Calderón y Vicente Fox manifestaron su respaldo a la gobernadora de Chihuahua

Reaparecen Felipe Calderón y Vicente Fox, expresidentes panistas para dar su respaldo a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua.

Luego de su visita a la Ciudad de México para presentar su defensa ante el citatorio emitido por la FGR para declarar sobre el caso de la CIA en El Pinal, la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos se reunión este sábado con seguidores y militantes que le ofrecieron su apoyo incondicional entre ellos, legisladores, exgobernadores y los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, quien señaló:

Cuando se usa facciosamente el poder para perseguir adversarios, estamos todos amenazados y debemos decir basta ya”. —

El exmandatario panista brindó su respaldo a la gobernadora de Chihuahua afirmando que “está sufriendo una injusticia”, por lo que calificó a la chihuahuense como “bienaventurada”.

Calderón Hinojosa dijo que le preocupa que “en México se está construyendo hoy un Estado autoritario, un Estado autoritario que sólo podrá detenerse con la fuerza organizada de los ciudadanos”.

“El verdadero enemigo de México, el que nos está robando la soberanía; el que está capturando, atrapando el poder en cada rincón y en cada nivel de gobierno por la ley de plata o plomo, el verdadero enemigo de México es el crimen organizado y la delincuencia”, señaló.

Y al recordar que fue durante su gestión cuando se inició la guerra contra el narcotráfico refirió:

Asumí entonces, y aún hoy, el peso de la decisión que tomé de enfrentar al crimen. Y a pesar del ataque vil y calumnioso del poder, con todos mis errores, con todas mis limitaciones, sé que esa fue la decisión correcta”. —

“Por eso es tan absurdo que tú, Maru, que has cumplido con tu deber, seas la perseguida, mientras quienes están acusados de complicidad con los criminales más sanguinarios sean protegidos por el gobierno supremo de México”, “Lo que México exige son más Maru Campos y menos Rocha Moyas. ¿Qué parte no entienden, carajo?”, afirmó.

Porque cuando Chihuahua da un paso al frente, lo hace pensando en el futuro de nuestro estado y de nuestra patria.



Por Chihuahua, por la libertad, por nuestra patria y por las familias que juramos proteger, vamos a luchar hasta donde tope.#YoConChihuahua #YoConMéxico pic.twitter.com/lVzDqUJlPU — Maru Campos (@MaruCampos_G) May 30, 2026

Por su parte, la gobernadora Campos, arropada por el presidente de su partido y cientos de personas, dijo que:

“La historia recordará a quienes traicionaron a la patria al hincarse ante el crimen organizado y los libros de historia van a escribir su nombre: Morena, 4T, narcogobierno”,

Que “México recordará que el final de este régimen empezó aquí en Chihuahua”.

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