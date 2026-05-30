México campeón en desaparición: colectivos demandan búsquedas y justicia
Muros del Estadio CDMX y sus inmediaciones son foco de atención que colectivos de búsqueda utilizaron este sábado para demandar la búsqueda de las víctimas de desaparición en México.
Con una jornada de pega de fichas de identidad los familiares de las víctimas de desaparición hicieron uso de muros del Estadio Ciudad de México e inmediaciones para recordar a las autoridades que, a solo días de que inicie la fiesta máxima del futbol, el Mundial 2026, para ellos no hay regocijo, paz, ni descanso en la búsqueda. La respuesta a las desapariciones en México continúan como una de las principales exigencias de estos colectivos.
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Protesta de familiares previo al Mundial 2026
Y el reclamo no es menor, pues de acuerdo con cifras oficiales el número de personas desaparecidas se eleva a más de 132 mil 500.
Haciendo referencia al próximo festejo futbolero, los familiares hicieron el reconocimiento a México, calificándolo en un muro como “el campeón en desaparición”.
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Cifras de personas desaparecidas en México
La crítica y denuncia no son menores, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), 42 personas las que desaparecen en México cada día, una persona cada 40 minutos.
Las desapariciones en México mantienen en búsqueda permanente a miles de familias en todo el país. Lo más lamentable es que de acuerdo con estadísticas 8 de cada 10 personas desaparecidas son localizadas sin vida.
La problemática de las Desapariciones México ha sido documentada por registros oficiales y organizaciones que dan seguimiento a los casos en las distintas entidades del país.