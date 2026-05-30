México campeón en desaparición: colectivos demandan búsquedas y justicia

Familiares de desaparecidos califican a México como el campeón en desaparición y lo dejan por escrito en los muros del Estadio Ciudad de México en demanda de justicia. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Con una jornada de pega de fichas de identidad los familiares de las víctimas de desaparición hicieron uso de muros del Estadio Ciudad de México e inmediaciones para recordar a las autoridades que, a solo días de que inicie la fiesta máxima del futbol, el Mundial 2026, para ellos no hay regocijo, paz, ni descanso en la búsqueda. La respuesta a las desapariciones en México continúan como una de las principales exigencias de estos colectivos.

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El Estadio Ciudad de México es nuevamente escenario para la denuncia de las desapariciones en donde colectivos realizaron una jornada de pega de fichas de búsqueda. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM Ampliar

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Protesta de familiares previo al Mundial 2026

Y el reclamo no es menor, pues de acuerdo con cifras oficiales el número de personas desaparecidas se eleva a más de 132 mil 500.

Haciendo referencia al próximo festejo futbolero, los familiares hicieron el reconocimiento a México, calificándolo en un muro como “el campeón en desaparición”.

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Cifras de personas desaparecidas en México

La crítica y denuncia no son menores, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), 42 personas las que desaparecen en México cada día, una persona cada 40 minutos.

Las desapariciones en México mantienen en búsqueda permanente a miles de familias en todo el país. Lo más lamentable es que de acuerdo con estadísticas 8 de cada 10 personas desaparecidas son localizadas sin vida.

La problemática de las Desapariciones México ha sido documentada por registros oficiales y organizaciones que dan seguimiento a los casos en las distintas entidades del país.

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