Diputados de Morena afinan agenda y menú para su reunión plenaria del sábado

Todo listo para la plenaria de diputados de Morena de este sábado de los diputados de Morena en el Auditorio Aurora Jiménez del recinto parlamentario de San Lázaro.

Los 253 diputados morenistas se atienden muy bien y no se malpasan.

¿Qué temas abordarán en su reunión plenaria?

Para los trabajos previos de cara al nuevo periodo de sesiones que inicia este domingo, los legisladores del partido en el poder trabajarán varias horas para acordar la lista de las iniciativas que van a desahogar a partir de ahora y hasta el 30 de abril.

Por lo pronto, convinieron ya su menú para el desayuno y comida con una serie de alimentos típicos, que incluyen: pollo relleno de cuerito de puerco horneado en penca de maguey, barbacoa, gorditas de relleno norteño y quesadillas de pollo con queso.

Además, degustarán un rico postre de arroz con leche, acompañado de aguas frescas de horchata y jamaica.

¿Quiénes asistirán a la plenaria de Morena?

A la sesión plenaria morenista acudirán varios Secretarios de Estado que serán convidados para disfrutar de las ricas viandas.

La pasarela de funcionarios federales arrancará con la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, después aparecerán en escena el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Después el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, la Consejera Jurídica, Estela Damián Peralta, y la lideresa nacional de Morena, Luisa María Alcalde.

¿Qué reformas discutirán en el próximo periodo ordinario?

Entre los temas que acordarán discutir en el próximo periodo ordinario de sesiones destacan reformas como la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, reformas al Código Penal Federal en materia de abuso sexual, delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, contra la delincuencia organizada y la creación de la figura jurídica conocida como “jueces sin rostro”.

Así como la reforma para reducir de 48 a 40 horas la semana laboral, también la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en materia de transferencia tecnológica, entre otras.

