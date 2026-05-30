Alcalde de Cuautla es capturado por presunto delito de extorsión, confirma Omar García Harfuch

Jesús "N" , alcalde de Cuautla, Morelos fue detenido tras permanecer prófugo de la justicia por 20 días.

La detención del Presidente Municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián, se concretó tras permanecer prófugo de la justicia desde el pasado 20 de mayo.

Operativo Enjambre y orden de aprehensión

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el cumplimiento de la orden de aprehensión en contra del alcalde, como parte del Operativo Enjambre y la estrategia de combate a la extorsión.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el funcionario informó que, gracias a la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), se logró ubicar y detener al edil a quien se le relaciona con grupos delincuenciales con actividades de secuestro, extorsión, delitos contra la salud y homicidio.

En continuidad del Operativo Enjambre, instruido por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, este día fue detenido por el @GabSeguridadMX gracias al Centro Nacional de Inteligencia Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 30, 2026

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Vinculación con delitos y más detenciones

Jesús Corona Damián logró evadir el operativo el pasado miércoles 20 de mayo, cuando fuerzas federales detuvieron a funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla y a su homólogo de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro.

García Harfuch aseguró que con esta captura de la Detención Cuautla son más de 85 personas detenidas, entre alcaldes y servidores públicos, por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La Detención Cuautla forma parte de las acciones implementadas por autoridades federales para combatir la operación de grupos delictivos en distintas regiones del país.

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ahz.