Monreal critica compra de camionetas blindadas por ministros de la SCJN

El líder de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal Ávila, calificó de incongruente con los principios de austeridad republicana que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hayan adquirido camionetas blindadas para su uso personal y laboral.

Aunque dijo respetar la actuación de los integrantes de otros poderes, consideró preocupante que se hayan hecho esos gastos millonarios para comprar dichos vehículos, cuando en el Ejecutivo y también en el Poder Legislativo se hacen esfuerzos de austeridad.

¿Por qué se consideran excesivos estos gastos?

Dio la razón a quienes critican esos excesos, pero estimó que la inmensa mayoría de militantes, simpatizantes o integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional cumplen cabalmente con esa filosofía antiderroche.

“Pues me preocupa porque nuestra filosofía como movimiento contradice ese tipo de actos y, evidentemente, frente a la población nos critican y nos cuestionan, y la gente que lo hace tiene razón. Nosotros tenemos que ser ejemplo, aunque no siempre lo somos, nos excedemos y abusamos, e incluso violamos lo que nosotros construimos como doctrina filosófica; pero, el 99 por ciento lo cumple”. — Ricardo Monreal, líder de los diputados federales de Morena

¿Deben los ministros reconsiderar estas decisiones?

Ricardo Monreal consideró que los ministros deberían reflexionar y corregir esas incongruencias en los gastos excesivos.

“El 99 por ciento de militantes de Morena, de simpatizantes de Morena, cumple con ese ideario político que nos propusimos y el uno por ciento lo distorsionamos todo. ¿Los ministros deberán reconsiderar el tema de las camionetas? Es un asunto de ellos. No me quiero meter con otro poder, porque no quiero que se metan conmigo; pero, ellos tendrán que reflexionar, es una autorreflexión y corrección también”. — Ricardo Monreal, líder de los diputados federales de Morena

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados declinó hacer más comentarios sobre el tema, luego de un encuentro con jóvenes universitarios.

Converso con medios de comunicación de la Cámara de Diputados. pic.twitter.com/6MwlYysgWd — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 23, 2026

