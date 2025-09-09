Dolores Padierna es nombrada como vicecoordinadora de Morena en Cámara de Diputados
Los diputados de Morena designaron a Dolores Padierna como tercera vicecoordinadora de su bancada en la Cámara de Diputados tras quedar fuera de la Mesa Directiva.
Este martes los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados designaron a Dolores Padierna como tercera vicecoordinadora, que se sumará a los otros dos vicecoordinadores morenistas, Gabriela Jiménez y Alfonso Ramírez Cuéllar.
Y es que Padierna Luna era vicepresidenta de la Mesa Directiva, pero ahora se quedó sin cargo alguno, tras el cambio de la Mesa Directiva que ahora encabeza la panista Kenia López Rabadán.
El lugar de Dolores Padierna en la vicepresidencia de la Mesa Directiva fue ocupado por Sergio Gutiérrez Luna, por ello, ahora, a propuesta del coordinador Ricardo Monreal, fue nombrada por su bancada como nueva vicecoordinadora tras una asamblea plenaria de Morena.
¿Por qué Morena creó una tercera vicecoordinación?
Ricardo Monreal dijo que la decisión de crear una tercera vicecoordinación evita problemas y divisiones al interior de Morena.
“Se disipó cualquier división interna y salimos muy fortalecidos y Dolores Padierna será vicecoordinadora y nos ayudará bastante en el proceso que estamos llevando a cabo, estamos preparados para el debate en los próximos días sobre todo del Paquete Económico que ayer recibimos”.— Ricardo Monreal
¿Cuál será el papel de Dolores Padierna en Morena?
De acuerdo con Monreal, Padierna se integrará a las tareas legislativas como vicecoordinadora y participará de manera activa en la discusión del Paquete Económico, además de reforzar la estrategia política de su bancada en San Lázaro.