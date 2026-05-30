AICM: Inaugura Sheinbaum la primera fase de remodelación del aeropuerto con costo autogenerado de 6 mil 500 mdp|Vídeo

Misión cumplida, afirma Claudia Sheinbaum, con la entrega de la primera fase de remodelación del AICM.

Previo a la entrega de rendición de cuentas, la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la primera fase de la remodelación del Aeropuerto Internacional Ciufdad de México, Benito Juárez con un costo de 6 mil 500 millones de pesos autogenerados.

Recordó que en gobiernos anteriores buscaron cerrar el AICM, lo que Morena consideró siempre algo sin sentido. “había que mejorarlo”.

Reconoció que en la parte que no se ve y que existían desde su creación, era la parte eléctrica y de tubería, tanto de drenaje como de abasto de agua.

TE PODRÍA INTERESAR: Insuficiente el presupuesto del AICM para drenaje: Rosario Avilés

La mandataria habló de un mejoramiento en general para un mejor servicio a los 45 millones de visitantes que atiende el AICM.

Resaltó que son 6 mil 500 millones de pesos autogenerados, “no se dio presupuesto público”, y aunque reconoció que falta una segunda y tercera etapa, dijo que “lo principal ya está“.

Como parte de la obra realizada en 20 meses se logró el reordenamiento para el acceso a así como nuevos estacionamientos para 290 vehículos que se suman a los 1200 cajones ya existentes.

Asimismo, detalla el video, se mejoraron las línea de inspección reduciendo tiempos para los usuarios entre 3 a 4 minutos, se pusieron pantallas nuevas, así como nuevas revisoras automatizadas.

Las bandas de entrega contará con incremento en personal de revisión para una entrega más expedita.

Para mitigar efectos de lluvia se hicieron obras de mantenimiento de 70 bombas en cárcamos así como mantenimiento de 250 hectáreas para favorecer la captación de agua pluvial.

TE PODRÍA INTERESAR: Extorsiones en el AICM continúan, triste la respuesta de las autoridades: Marco Fernández

La presidenta adelantó que mañana en el Monumento a la Revolución dirá “misión cumplida, el AICM terminó la primera fase de su renovación, obra que forma parte de su informe de rendición de cuentas y en la que se sumaron 3,629 cámaras de vigilancia.

Síguenos en Google News y encuentra más información