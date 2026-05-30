Guillermo Álvarez Cuevas, exdirector general de la Cooperativa Cruz Azul muere a los 80 años de edad

Muere Billy Álvarez en un hospital de Toluca, en donde fue atendido luego de ser trasladado desde el Penal del Altiplano. FOTO: ARCHIVO/NELLY SALAS/CUARTOSCURO.COM

La madrugada de este sábado 30 de mayo y luego de ver triunfar a la Máquina Celeste, Guillermo Álvarez Cuevas quien por décadas fuera presidente de la Cooperativa Cruz Azul murió en un hospital de Toluca a los 80 años de edad.

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Traslado al hospital y fallecimiento

Preso en el Penal del Altiplano desde 2025, el líder laboral, conocido como Billy Álvarez permanecía interno por una investigación relacionada con presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Billy Álvarez fue trasladado del penal de Almoloya de Juárez al Hospital General Doctor Nicolás San Juan, en Toluca, en donde fue atendido por una falla multiorgánica y debido a su avanzada edad perdió la vida.

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Investigación de la FGR y antecedentes del caso

Álvarez fue señalado en 2020 por delitos de presunto lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada, por la FGR institución que inició la investigación en 2020, luego de que la UIF hallara movimientos en sus cuentas por 1,100 millones de pesos.