Escándalo en el Sistema Anticorrupción: Vania Pérez denuncia amenazas por caso Adán Augusto

Vania Pérez Morales, presidenta saliente del Comité de Participación Ciudadana (CPC), advirtió que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se ha convertido en un “cascarón” inoperante, asfixiado por la censura y el desinterés institucional.

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, la funcionaria señaló que el organismo atraviesa un colapso que le impide fiscalizar los grandes casos de corrupción en México, operando actualmente con un nivel de ineficacia estructural del 70%.

¿Qué detonó las presiones contra el Comité de Participación Ciudadana?

Pérez Morales además reveló que el detonante de las recientes presiones de las que es víctima fue la solicitud formal para investigar las discrepancias patrimoniales del senador Adán Augusto López.

Esta exigencia provocó amenazas directas desde la Cámara Alta y una censura interna, pues aseguró que ha recibido llamadas intimidatorias desde el Senado de la República, exigiendo la eliminación inmediata de cualquier información relacionada con el caso de Adán Augusto en las plataformas oficiales, una orden que fue ejecutada internamente por Patricia Talabera.

¿Cómo afecta la censura a la autonomía del sistema?

La presidenta del organismo lamentó que la estructura diseñada originalmente para combatir la corrupción hoy se encuentre sometida, señalando que la autonomía institucional del sistema está fracturada por la intervención directa del gobierno actual.

Este asedio no es un hecho aislado, sino una respuesta a su insistencia por impulsar expedientes críticos como Segalmex, Pemex y la denominada “estafa de la estafa”, casos que tocan intereses profundos.

¿Qué riesgos enfrenta la rendición de cuentas?

Para la funcionaria, el sistema atraviesa un momento crítico donde la transparencia ha sido sustituida por la censura política, dejando las instituciones de rendición de cuentas en un estado de vulnerabilidad frente a las amenazas de figuras clave del gobierno.

Vania Pérez advirtió que permitir que las amenazas personales de funcionarios como Adán Augusto López dicten la agenda de transparencia pone en riesgo los pilares democráticos de México.

