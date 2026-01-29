Industria automotriz acuerda plan integral con el gobierno federal tras impacto de aranceles de EU: AMIA

Como parte del Plan México y tras la reunión sostenida con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, celebró, Rogelio Garza compartió que se acordó un plan integral con la industria automotriz, tras los impactos de competitividad como el arancel de 25% derivada de la medida 323, medida de seguridad para exportar a Estados Unidos.

En entrevista con Gabriela Warkentin, para “Así las Cosas” el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA, detalló que de los 3.7 millones de vehículos fabricados el año pasado en México, se exportan el 90% casi, de eso el 80% va a Estados Unidos, de ahí que la medida 323 impacte en los costos de producción.

“Aportamos el 4.5% del #PIB, empleamos cerca de 850 mil empleos directos, bien pagados. Impactamos al 65% de las ramas industriales del país (…) 30% de las exportaciones totales de México están relacionadas con el… pic.twitter.com/iSe0SWLqGO — Así Las Cosas (@asilascosasw) January 29, 2026

¿Cómo afecta el arancel a la competitividad de la industria?

Los temas de competitividad y productividad deben ser tratados en conjunto en México, afirmó Rogelio Garza, por ello “se acordó el plan integral con acciones concretas desde cada secretaría”, con la mandataria, detalló.

Reconoció que si bien es cierto que sobre los factores externos se tiene poca influencia, “a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Economía estamos haciendo que ese impacto se baje” y celebró las charlas de Ebrard en Washington. En México, afirmando, “podemos ver cómo bajar el impacto en carreteras, con temas de seguridad. Con un programa específico como el operativo escalón para armar rutas seguras, al igual que con incidentes de ferrocarril“.

Agradecemos el interés, disposición y colaboración de la Presidenta @Claudiashein y de su Gabinete para avanzar en el diseño de un plan integral que contribuya a fortalecer la competitividad de la industria automotriz en México, en una coyuntura internacional compleja. pic.twitter.com/uXXNClzQxO — AMIA (@AmiaMexico) January 29, 2026

¿Qué aportación tiene la industria automotriz a la economía?

Afirmó “somos una industria que paga muy bien, un 43% arriba del promedio”, por lo que reconoció “tenemos que hablar de temas de competitividad”, ante temas de salarios y 40 horas.

Reconoció que “hay interés absoluto de la presidenta y su gabinete” por lo que se acordaron grupos de trabajo y tiempos específicos, por lo cual “todo mundo salió con buena expectativa”.

La industria automotriz aporta el <b>4.5% del PIB</b> dando empleo a cerca de <b>850 mil empleos directos</b>, bien pagados, y con impacto al 65% de las ramas industriales". — Recordó Garza.

¿Busca el sector nuevos mercados de exportación?

La diversificación es una de las miradas de las empresas para tratar de aprovechar otros mercados como Europa, Argentina y Brasil, sin dejar de ver hacia Estados Unidos.

