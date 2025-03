Habrá respuesta integral el 2 de abril tras aranceles de EE. UU. … México busca trato preferencial: Sheinbaum

Se defenderá el interés y empleos de mexicanos, fue la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, al anuncio de su homólogo estadounidense, Donald Trump, a la imposición de nuevos aranceles del 25% a los autos importados, incluyendo aquellos provenientes de México y Canadá, es decir a pesar del Tratado Comercial entre las tres naciones.

Durante la mañanera, la Primera Mandataria recordó que en el convenio del T-MEC se estableció que no debe de haber aranceles o estos deben ser menores entre los tres países, por lo que señaló que continuarán las conversaciones entre los gobiernos de México y el país vecino.

“Nosotros vamos a dar una respuesta integral a lo que se anunció a acero y aluminio, a lo que se anuncia hoy de automóviles y lo que van a anunciar el 2 de abril, posterior la 2 de abril porque no queremos dar una respuesta a cada tema sino realmente una respuesta integral, lo primero que tiene que saber el pueblo de México es que nosotros siempre vamos a proteger a México que es nuestra responsabilidad, nosotros tenemos que defender los empleos que se generan en México, los empleos que existen y a las empresas mexicanas también”.

Explicó que en el decreto de Estados Unidos, existe un apartado que hace referencia a los convenios o tratados cuyos países señaló, se les brinda la oportunidad de certificar su contenido estadunidense y se implementarán solo al contenido que no sea de ese país, ante ello mencionó que se busca que nuestro país tenga un trato preferencial.

“Nosotros fabricamos vehículos completos que van a exportación, pero de esos vehículos completos que se fabrican en México no todas las autopartes se fabrican en México, hay muchas autopartes que vienen de Estados Unidos, entonces cuando la redacción dice que va a haber descuento a aquellas partes que vienen de Estados Unidos, pues lo que estamos buscando es que sea al vehículo completo no solamente a las partes fabricadas en México también, no solamente las fabricadas en Estados Unidos dado que además, pues la mayoría de las empresas son de capital estadounidense”.

Además, refirió que se cuidará el tema de las autopartes mexicanas, ya que muchos autos de Estados Unidos, cuentan con piezas provenientes de nuestro país.

“En México se fabrican muchas autopartes por parte de empresas mexicanas que son parte de los componentes de los autos fabricados en Estados Unidos o en México porque como sabemos fabrican una parte allá, otra parte aquí, otra parte allá, otra parte aquí, pues nosotros necesariamente tenemos que decir, bueno así como las partes fabricadas en Estados Unidos, también las partes fabricadas en México tienen que tener una consideración, eso es lo que estamos platicando de tal manera que México tenga una situación preferencial en esta circunstancia”.

En este escenario anunció que ya se están revisando agendas para reunirse con los representantes de las empresas de automóviles de México y otras partes del mundo, incluyendo las estadounidenses.

“He pedido también al Secretario de Economía y equipo, que nos podamos reunir con las industrias automotrices, con los directivos globales de las industrias automotrices, para ver el alcance y cómo fortalecer esta integración que tenemos con Estados Unidos, la industria automotriz mexicana tiene una integración muy alta con Estrados Unidos entonces a todos los que trabajan en la industria automotriz, evidentemente la Presidenta de México, el gobierno de México lo que tiene que hacer, pues, es defender los empleos y el fortalecimiento de esa industria entre otras entonces vamos a trabajar en ese sentido”.

Detalló que se buscará conocer cómo les afecta lo anunciado por Trump y construir una estrategia que permita promover el mercado interno. En videollamada desde Washington, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que México exporta a Estados Unidos, alrededor de 3 millones de automóviles, surtiendo además el 40% de autopartes, sobre este último aseguró que aún se negocia por lo que la tarifa no se impondrá el 2 de abril. Confió que tras seis reuniones que ha sostenido con el secretario de Comercio, Howard Lutnick y las que continuarán, podrá lograrse una reducción al arancel del 25% anunciado este miércoles.

“Que los vehículos fabricados merced a las reglas de origen que se estipularon en el T-MEC, han ido incrementando sus componentes hechos en Norteamérica, por lo tanto, hay un mayor contenido de partes o componentes de Estados Unidos, si ustedes comparan el 2019 a esta fecha, el número o el porcentaje que corresponde a esas partes hechas en Estados Unidos, ha ido creciendo por lo tato el porcentaje más o menos es importante, esto qué quiere decir, que van a tener un descuento, en pocas palabras esos vehículos que estamos exportando no tendrán un 25%, sino que tendrán un descuento”.

También mencionó que se evitará cobrar tarifas en varias ocasiones a los fabricantes de automóviles o partes que estén en México.

“Otro tema que también se aclaró que pudimos avanzar en estas pláticas es que no se le cobre varias veces tarifas a los fabricantes que están en México porque como alguna vez explique… pues un pistón cruza siete veces la frontera, imagínense ustedes si le cobran siete veces el 25% o el porcentaje que sea, entonces esto ya quedó claramente establecido que no va a ocurrir, lo que estamos buscando es que los productos que estén hechos en México al final tengan el mejor precio que cualquier otro país como Alemania, Japón, Corea del Sur o cualquier otro país que también importa a Estados Unidos… ahora el mundo ideal sería que no hubiera aranceles, pero ya es un hecho para todos los países del mundo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal, por su parte, evitó señalar que con las decisiones de Estados Unidos el T-MEC sea un “muerto viviente” e insistió continuarán los acercamientos hablando incluso del trato en aduanas.

Aclaró que cualquiera que sea el resultado y anuncio el 2 o 3 de abril, continuarán las mesas de trabajo y diálogo constante con Estados Unidos, algo que comentó, no ocurre con otra nación, pero adelantó que su anuncio no solo tiene que ver con medidas arancelarias, sino un plan integral para fortalecer la economía de México.