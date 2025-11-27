Coparmex exige respuestas inmediatas ante bloqueos de transportistas que frenan la producción

Coparmex advirtió que los bloqueos de transportistas ya afectan a 33 ciudades y dañan producción, empleo e inversión.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), encabezada por Juan José Sierra Álvarez, exigió al Gobierno Federal atender de manera urgente la crisis generada por los bloqueos carreteros realizados esta semana por la ANTAC y diversas organizaciones. Señaló que los bloqueos transportistas evidencian un problema nacional que frena la producción, la inversión y el empleo.

De acuerdo con un sondeo realizado entre los Centros Empresariales, 33 de las 55 ciudades y regiones participantes reportaron afectaciones en carreteras, aduanas fronterizas, nodos logísticos y rutas estratégicas.

Los estados más impactados son Jalisco, Guerrero, Chihuahua, Ciudad Juárez, Michoacán, Zacatecas, Veracruz, Durango, Puebla, Sonora, Baja California, Guanajuato, Cuauhtémoc, Tamaulipas, Hidalgo del Parral, San Luis Potosí y Guasave.

Afectaciones económicas, retrasos y pérdidas para empresas

El presidente de Coparmex advirtió que las interrupciones ya generan pérdidas económicas y riesgos para empresas y transportistas , quienes dependen del flujo continuo de mercancías para mantener operaciones. Muchos socios han visto disminuidos sus ingresos y comprometida la viabilidad de sus negocios debido a la falta de apoyos que permitan preservar empleos y continuar su actividad.

Sierra Álvarez enfatizó que si bien apoyan las demandas de transportistas y productores agrícolas, quienes enfrentan robos, extorsiones y agresiones diarias, las condiciones mínimas de seguridad deben garantizarse sin que la actividad económica quede paralizada.

Inseguridad y falta de apoyos agravan la crisis

Coparmex sostuvo que la inseguridad en carreteras compromete las cadenas productivas, incrementa costos logísticos y deteriora la competitividad regional, lo que coloca a México en desventaja frente a sus socios comerciales. Recordó que sin rutas seguras no hay abastecimiento confiable y, sin ello, se frena la inversión, el empleo y el crecimiento económico.

A la problemática se suma, señalaron, la falta de instituciones financieras que apoyen al campo, pues hoy no existen créditos adecuados para sembrar ni instrumentos que permitan sostener la actividad productiva frente al incremento de costos y la volatilidad del mercado.

La cúpula empresarial llamó al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a implementar un esquema inmediato con vigilancia en tramos de alto riesgo, atención a denuncias de extorsión, agilización de trámites para el transporte de carga y mecanismos de conciliación entre autoridades, productores, transportistas y empresas.

