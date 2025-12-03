Salario mínimo en México 2026: ¿Cómo quedó con el aumento del 13% en la zona general y 5% en la frontera norte?

Aumento al salario mínimo 2026: 13% en la zona general y 5% en la frontera norte.

Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social, presentó este miércoles el nuevo aumento al salario mínimo para 2026, un incremento que busca mantenerse por encima de la inflación y que forma parte del objetivo del Gobierno de Claudia Sheinbaum para alcanzar el equivalente a 2.5 canastas básicas.

¿Cuánto aumentará el salario mínimo en 2026?

Se aprobó un incremento del 13% al salario mínimo general, por lo que el monto pasará de 278.80 pesos a 325.04 pesos diarios. En términos mensuales, el salario mínimo general ascenderá a 9,582.47 pesos, permitiendo, según autoridades, cubrir 2 canastas básicas frente a las 1.8 que alcanzaba en 2025.

El salario mínimo general aumentará 13% en 2026.

¿Cuánto subirá el salario mínimo 2026 en la frontera norte?

En la Zona Libre de la Frontera Norte el aumento será del 5%, por lo que el salario pasará de 419.88 pesos a 440.87 pesos diarios, es decir, 13,409.80 pesos mensuales.

Con esta cifra, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social presumió que en la frontera norte ya se logra cubrir el equivalente a 2.8 canastas básicas.

¿Cuánto subió el salario mínimo en 2025?

En 2025, el salario mínimo tuvo un aumento del 12% en todo el país, pues mientras en la zona general pasó de 248.93 pesos a 278.80 pesos diarios (es decir, 8,364 pesos mensuales), en la Zona Libre de la Frontera Norte subió de 374.89 pesos a 419.88 pesos diarios, para quedar en 12,596 pesos mensuales durante 2025.

