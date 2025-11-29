Omar García Harfuch acuerda con transportistas fortalecer seguridad en carreteras

Omar García Harfuch se reunió con representantes de cámaras y asociaciones del autotransporte

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció medidas para fortalecer la seguridad carreteras y proteger al autotransporte.

TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump anuncia cierre del espacio aéreo con Venezuela

¿Qué acuerdos se lograron con los transportistas?

García Harfuch sostuvo que por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum se reunión con representantes de cámaras y asociaciones del autotransporte y reiteró el compromiso del gobierno de fortalecer la seguridad en carreteras y proteger a este sector.

“Acordamos reforzar los mecanismos de coordinación, dar seguimiento a las carpetas de investigación en las fiscalías y fortalecer los operativos en los tramos con mayor incidencia”. — Omar García Harfuch

¿Qué acciones formarán parte de la estrategia?

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana acordó que en colaboración con la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación fortalecerán los operativos y como parte de los acuerdos con los transportistas, se integrarán acciones de la Estrategia Nacional contra la Extorsión para atender denuncias, además de mantener reuniones continuas para dar seguimiento a los acuerdos y garantizar resultados.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, sostuvimos una reunión con representantes de cámaras y asociaciones del autotransporte, donde reiteramos el compromiso del Gobierno de México de fortalecer la seguridad en carreteras y proteger a este sector.

En colaboración con… pic.twitter.com/3uKw1ctPaX — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 29, 2025

Síguenos en Google News y encuentra más información