Jornada laboral de 40 horas: ¿Por qué la reducción será gradual hasta 2030 y no de golpe eliminando 8 horas?
La STPS presentó un esquema gradual para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, el cual terminará hasta 2030
El proyecto de reforma para que la semana laboral de 40 horas en México sea una realidad ya fue presentado. Sin embargo, el nuevo esquema con el que se prevé alcanzar esta reducción de la jornada de 48 a 40 horas, será hacia el final de la administración de Claudia Sheinbaum, es decir, hasta enero de 2030.
¿Cuándo entra en vigor la jornada laboral de 40 horas?
La reducción se implementará de la siguiente manera:
- 2026: entrada en vigor y periodo de adecuación
- 2027: 46 horas semanales
- 2028: 44 horas semanales
- 2029: 42 horas semanales
- 2030: 40 horas semanales
Entre los puntos que esta reforma contempla es que no habrá disminución de sueldos, salarios ni prestaciones, y también se contempla prohibir las horas extras para personas menores de edad.
¿Por qué no puede reducirse de 48 a 40 horas de golpe?
De acuerdo con Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social, la disminución no puede aplicarse “de un momento a otro” debido a que el gobierno está atendiendo las recomendaciones del Convenio 116 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual señala que la reducción de la jornada debe hacerse de forma progresiva.
La norma de la semana de cuarenta horas, cuyo principio se establece en el Convenio sobre las cuarenta horas, 1935, como una norma social que ha de alcanzarse, por etapas si es necesario, y definiendo la duración normal máxima del trabajo, conforme a lo dispuesto en el Convenio sobre las horas de trabajo— Organización Internacional del Trabajo.
¿A qué trabajadores aplica la jornada laboral de 40 horas?
El Gobierno de México estima que esta reforma podría beneficiar a alrededor de 13.4 millones de trabajadores, principalmente en:
- Industria manufacturera
- Comercio minorista
- Servicios de hospedaje
- Preparación de alimentos y bebidas
- Transportes, correos y almacenamiento
- Comercio mayorista
