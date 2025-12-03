Jornada laboral de 40 horas: ¿Por qué la reducción será gradual hasta 2030 y no de golpe eliminando 8 horas?

La STPS presentó el esquema gradual para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. / Sergio Mendoza Hochmann

El proyecto de reforma para que la semana laboral de 40 horas en México sea una realidad ya fue presentado. Sin embargo, el nuevo esquema con el que se prevé alcanzar esta reducción de la jornada de 48 a 40 horas, será hacia el final de la administración de Claudia Sheinbaum, es decir, hasta enero de 2030.

Jornada laboral 40 horas: ¿Por qué la reducción debe ser gradual hasta 2030 y no de golpe eliminando 8 horas?

¿Cuándo entra en vigor la jornada laboral de 40 horas?

La reducción se implementará de la siguiente manera:

2026: entrada en vigor y periodo de adecuación

2027: 46 horas semanales

2028: 44 horas semanales

2029: 42 horas semanales

2030: 40 horas semanales

Entre los puntos que esta reforma contempla es que no habrá disminución de sueldos, salarios ni prestaciones, y también se contempla prohibir las horas extras para personas menores de edad.

La reducción de la jornada laboral de 48 horas no puede aplicarse “de un momento a otro”. / Omar Escobedo Perez Ampliar

¿Por qué no puede reducirse de 48 a 40 horas de golpe?

De acuerdo con Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social, la disminución no puede aplicarse “de un momento a otro” debido a que el gobierno está atendiendo las recomendaciones del Convenio 116 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual señala que la reducción de la jornada debe hacerse de forma progresiva.

La norma de la semana de cuarenta horas, cuyo principio se establece en el Convenio sobre las cuarenta horas, 1935, como una norma social que ha de alcanzarse, por etapas si es necesario, y definiendo la duración normal máxima del trabajo, conforme a lo dispuesto en el Convenio sobre las horas de trabajo — Organización Internacional del Trabajo.

¿A qué trabajadores aplica la jornada laboral de 40 horas?

El Gobierno de México estima que esta reforma podría beneficiar a alrededor de 13.4 millones de trabajadores, principalmente en:

Industria manufacturera

Comercio minorista

Servicios de hospedaje

Preparación de alimentos y bebidas

Transportes, correos y almacenamiento

Comercio mayorista

