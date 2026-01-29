Ataque a políticos de MC enrarece el clima electoral en Sinaloa

El ataque a políticos de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres y Elizabeth Montoya, enrarece el clima electoral en Sinaloa, señaló el director del Noroeste de Sinaloa, Adrián López en el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, quien compartió que el presidente estatal de Movimiento Ciudadano en Culiacán se encuentra grave y en terapia intensiva a la espera de las 48 horas cruciales.

El periodista reconoció que el día de ayer se sintió como los primeros días de los más de 500 de guerra narca que se viven en Sinaloa, con el ataque a Sergio Torres es un perfil muy conocido, por algunos como “El Cholo o “El Morrín”, quien fuera alcalde de Culiacán y líder regional del PRI y que ahora es parte de Movimiento Ciudadano, actualmente como diputado local y presidente estatal de partido en Culiacán, y quien junto Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda fueron atacados por tres sujetos armados de quienes se desconoce el paradero.

¿Por qué el ataque genera un clima electoral atípico en Sinaloa?

Detalló lo raro del clima electoral en el que “los candidatos que se veían punteros se bajaron, en un movimiento muy raro”.

El ataque perpetrado el día de ayer en Malecón Viejo alrededor de las 11:30 de la mañana, previo a la salida de los políticos con rumbo a la Ciudad de México, dijo fue repelido por el escolta de Sergio, quien lo trasladó a un hospital cercano en donde apareció su camioneta Lobo con varios disparos, en tanto la diputada Montoya y su chofer, habrían sido trasladados inicialmente a la Cruz Roja, dejando en el lugar de los hechos una camioneta Audi con múltiples disparos.

¿Cuál es el estado de salud de los legisladores atacados?

Detalló que Sergio, quien recibió una con trayectoria de entrada y salida en la cabeza, fue intervenido y se encuentra en terapia intensiva, grave, pero estable, en tanto Elizabeth, tuvo heridas de bala en la cabeza, se habla de que requerirá una cirugía reconstructiva, pero se está fuera de peligro.

¿Qué se sabe de los presuntos responsables del ataque?

Los presuntos autores materiales, tres civiles armados se dieron a la fuga en un vehículo Sentra que abandonaron baleado cerca de la Prepa Central y ahí despojaron al chofer de una camioneta de carga de una panadería, misma que también abandonaron.

