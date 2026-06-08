La Presidenta no puede criticar a su antecesor, su administración sigue atrapada por el pasado: Carlos Elizondo Mayer-Serra

Lo que hizo AMLO fue regresarle el control sobre el sistema educativo a los maestros, el costo lo está pagando esta administración, señala Carlos Elizondo

El impacto de las decisiones tomadas en el pasado siguen marcando la agenda política nacional; ante las exigencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que continúan con sus manifestaciones en la Ciudad de México y varios estados de la República, con un costo político y económico enorme para la actual administración, el catedrático de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, Carlos Elizondo Mayer-Serra señaló que:

La presidenta no puede criticar a su antecesor y su administración sigue atrapada por el pasado”. —

CNTE y reforma educativa mantienen presión sobre el gobierno

En entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, el académico, recordó que “el expresidente construyó una coalición amplia que iba de los maestros a los priistas y que llevó a Morena a ganar en varias elecciones en el 2021, era uno de los focos que diferenciaba a Morena de los partidos del Pacto por México y que desde el inicio dijo que iba a abolir la reforma de Peña Nieto que daba un nuevo control al Estado sobre la educación; lo que más enojó de la reforma educativa a los sindicatos fue que las secretarías de educación de los estados recuperara la rectoría del Estado” y las plazas iban por concurso, lo que les quitaba el poder de darlas a modo.

Señaló que “ lo que AMLO hizo al revertir la reforma fue regresarles ese control -a los maestros- sobre el sistema educativo , pero para poder llenar la ciudad con contingentes, tienen una serie de mecanismo de presión sobre los maestros que no pueden promoverse si no acreditan haber participado en cierto número de manifestaciones”.

La Presidenta, recordó Carlos, “dijo en campaña que iba a revertir la reforma del ISSSTE; el problema es que estas reformas tienen un costo político que se hicieron pensando en el futuro, en un beneficio fiscal”, ahora dijo, un grupo crítico de Morena le saca los números y se dio cuenta que “no se puede revertir”.

Lo que se sabe ahora es que la propuesta de gobierno “abre la puerta de una aseguradora pública que se haría cargo de las pensiones hasta como lo entiendo, es como que las cuentas individualizadas las va a manejar esta aseguradora del Estado para que no pase por las Afores privadas”.

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Megaobras y costos financieros siguen en el debate

“Lo difícil para la Presidenta es que no puede criticar a su antecesor y ninguna de las obras de AMLO salió cerca de lo prometido, no solo desde el punto de vista financiero, todas son un desastre”.

“Dos Bocas se enciende un día sí dos no y en el caso del Tren del Istmo tuvo que confesar que está mal, pero después que se había dicho que el problema del descarrilamiento fue por unos pilotos… lo que sabemos ahora es lo que está confesando que ese trazo estaba equivocado, cosa que se sabía”.

“La presidenta le sigue tirando dinero bueno al malo y no vemos cuándo lleguen las obras de la ella”, por el aseguró que “su administración sigue atrapada por el pasado” y el costo lo va a pagar el pueblo, señaló.

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