Transporte ferroviario impulsa carga y pasajeros con Plan México: Óscar del Cueto

CPKC impulsa el crecimiento de la infraestructura ferrocarrilera en México en carga en apoyo al Plan México. / Wirestock

A raíz del Plan México vemos de manera positiva la inversión en la infraestructura de ferrocarriles, hay un enfoque importante en el tema pasajeros, pero muy de la mano con la carga, el CPKC es el único ferrocarril que conecta los tres países y el enfoque ha sido incrementar el volumen de carga con nuevos servicios y productos, como el mercado de refrigerados, compartió su presidente, Oscar del Cueto en entrevista para Negocios W con Jeanette Leyva Reus.

El también presidente de la American Chamber of Commerce en México, puntualizó que una vez activado el tren de pasajeros, la autopista México-Querétaro podrá reducir un volumen importante de vehículos, pero sobre todo de carga.

Reconoció que hay corredores que deben incrementar en carga como y este reto se podrá lograr a través del servicio SMX que conecta la Ciudad de México con la frontera más importante del país que es Nuevo Laredo, pasando por Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey.

Rumbo al T-MEC: La Estrategia Ferroviaria en Juego#AlAire | Oscar Del Cueto, Presidente de la American Chamber y de Canadian Pacific Kansas City, CPKC.#NegociosW con @JLeyvaReus



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¿Cómo fortalecerá el transporte de carga el Plan México?

El recientemente anunciado servicio SMX, dijo “va a conectar la zona de Atlanta, Charlotte, el centro de Florida con México, incluyendo Dallas y Monterrey”.

Sobre el servicio MMX que sale de San Luis Potosí a Chicago, compartió que está enfocado en los grandes volúmenes y grandes distancias, reconociendo que “el ferrocarril es la columna vertebral del transporte en México y se debe aprovechar la infraestructura”.

El enfoque en la carga de grandes volúmenes dijo permite tener un intercambio constante las 24 horas del día 7 días de la semana, de ahí las inversiones realizadas recientemente en San Luis, Monterrey o Querétaro. Tan solo en el trayecto del MMX de San Luis Potosí a Chicago que inició con 800 metros de tren, hoy alcanza 2800 metros, por lo que aseguró “los clientes se están subiendo al tren”.

Estamos trabajando muy de cerca con el gobierno federal que está utilizando el derecho de vía, no en caso de carga, esta capacidad permanece y ahora se sumará el servicio de pasajeros en algunos tramos, utilizando ese derecho de vía, sin perder capacidad.

“Lo que hacemos es incrementar la capacidad de Carga y en coordinación con el gobierno permitir el trayecto de tren de pasajeros, no solo en el centro sino también al norte del país”.

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Sobre la revisión del T-MEC, afirmó “creemos que sí se va a dar, como American Chamber dijo planteamos diversos puntos que pudieran funcionar para esta revisión, como reindustrializar Estados Unidos a fin de tener una Norteamérica autosuficiente, ante una competencia como Asia”.

Podemos desarrollar pequeñas y medianas empresas en una región autosuficiente, así como fortalecer la seguridad energética y minera, en le caso de minerales críticos; sin duda habrá cambios, pero se fortalece a México con la labor de la American Chamber, afirmó el representante de más de 1500 empresas.

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