Artículo 19 exige derogación de tres artículos del código penal de SLP y discutir la legislación sobre la IA

La llamada Ley Serrano que reformó el código penal en San Luis Potosí fue aplicada a las periodistas Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo, acusadas del “supuesto delito contra la identidad de las personas” tras publicar un video que presuntamente fue manipulado con IA y en el que integrantes del Cártel del Golfo, acusan al gobernador del estado Ricardo Gallardo y a la Guardia Civil de trabajar para el CJNG.

Las comunicadoras, cuestionadas por su labor, fueron detenidas el 21 de mayo y liberadas en viernes pasado, luego de pasar una semana en el Centro Estatal de Reinserción Social No. 1, “La Pila”.

Al respecto, el director regional de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, calificó como “amplios, ambiguos y mal redactados” los artículos por los que las comunicadoras fueron detenidas, incluso afirmó, “la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpuso una acción de inconstitucionalidad”.

Liberan a periodistas encarcelados por Ley IA en San Luis Potosí.



“Esto se puede replicar y de hecho se está replicando, no habíamos visto en @article19mxca una recurrencia de casos penales contra la libertad de expresión que se ve desde el año pasado a la fecha”:… pic.twitter.com/UXdAOJQA5M — Así Las Cosas (@asilascosasw) June 8, 2026

Desde “Así Las Cosas”, con Gabriela Warkentin, Leopoldo Maldonado, exigió la derogación de los siguientes artículos:

“173, delitos contra la identidad de las personas, a quien use audio, video imagen de cualquier persona funcionario público o no y que sea manipulada con IA para causarle un daño”.

“272 bis es el delito de difusión dolosa o desinformación, lo mismo imágenes audio, video con el elemento de que se busque generar alarma social y el 273 ter, la manipulación digital institucional, manipular imágenes de gente de gobierno para causar un daño”.

Detalló que la liberación de las comunicadoras fue confirmada el viernes por la tarde como “una suspensión condicional del proceso”, luego de que supuestamente aceptaron su responsabilidad y a reparar el daño.

Maldonado resaltó “al parecer la denunciante es la senadora Ruth González, esposa del gobernador quien busca ser gobernadora” de San Luis Potosí y es “la razón por la cual las periodistas estuvieron en la cárcel semana y media”.

Artículo 19, dijo, publicó “una iniciativa ciudadana firmada por tres periodistas, para derogar los delitos de Inteligencia Artificial; es decir el diputado Héctor Serrano hizo un llamado al diálogo a trabajar sobre estos temas y estamos presentando con tres periodistas reconocidos en San Luis Potosí con una iniciativa y exposición de motivos muy amplia con la solicitud de erogación de tres delitos”.

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