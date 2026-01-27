Robo al patrimonio Haghenbeck está documentado, Refugio Franciscano es solo la punta del iceberg, afirma Ricardo Raphael

Refugio Franciscano es solo una muestra del robo a las arcas de la Fundación Haghenbeck, destinado a adultos mayores, perros y gatos, señala el periodista Ricardo Raphael.

Representantes de la Fundación Haghenbeck “Cobran en efectivo, no han reportado todas las propiedades ni la venta e intereses de otras, estamos ante un robo en despoblado que tenía que haberse destinado a adultos mayores, perros y gatos”, señaló el periodista y columnista Ricardo Raphael en el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin.

TE PUEDE INTERESAR: Ni buena salud ni buen trato, Clara Brugada exhibe videos de sarna y ratas en el Refugio Franciscano

¿Qué irregularidades se detectaron en la Fundación Haghenbeck?

El Refugio Franciscano es la punta de iceberg de un asunto muy gordo con el cual se va a enfrentar el gobierno de la Ciudad de México.

La Junta de Asistencia Privada está cambiando de titular y en este momento en la oficina de Clara Brugada está terna y ella va a decidir quién va a encabezarla, por lo que el periodista señala que esta elección y la entrada a la fuerza al refugio franciscano están relacionados.

“No me parece coincidencia esta sucesión y la entrada de la fuerza pública al refugio Franciscano… una suerte de ordeña sistemática desde hace dos décadas del patrimonio que dejó Antonio Haghenbeck para beneficio de adultos mayores y también de la fauna, en concreto de perros y gatos".

TE PUEDE INTERESAR: Rescatan 936 animales del Refugio Franciscano en Cuajimalpa; Fiscalía argumenta maltrato

¿Cómo se habría desviado el patrimonio destinado a asistencia social?

El periodista refirió, “son varios miles de millones de pesos en propiedades en la CDMX, fuera de la ciudad y en el extranjero, dejó claro que los bienes en esta fundación tenían propósitos precisos”.

Resulta que la apoderara legal de Fundación Haghenbeck Verónica Blanco, candidata a encabezar la JAP y Carmela Rivero, presidenta de Fundación Haghenbeck, han venido realizando una serie de acciones que las llevó a enfrentar una denuncia penal en 2019 y de esto se ha hablado muy poco”.

La anterior JAP se dio cuenta de que estas mujeres estaban engañando, diciendo que la fundación no tenía dinero para pagar los impuestos prediales, de adjudicación, por lo que no había reportado.

Las propiedades en Tacubya, Polanco, cobran rentas y no lo reportaban a la junta, esto era una simulación para decirle a la junta que no tenían dinero, para justificar la venta del patrimonio Haghenbeck.

Entre las propiedades vendidas se encuentran la Academia Militarizada en Tacubaya y el cine Variedades, de los cuales señala Ricardo “el dinero quién sabe dónde”. Es entonces que en 2019 buscan vender “la joya de la corona, un terreno de 40 hectáreas en Cuajimalpa dentro de ese terreno está el refugio de solo 16 hectáreas”.

Las apoderadas entregaron información engañosa para poder vender el terreno, aprovechando el cambio de titular de la JAP, por ello la denuncia penal se viene abajo y se autoriza la venta del terreno, supuestamente por 650 mil pesos que señala el periodista, “Carmela Rivero no ha podido comprobar”. No obstante, el precio de la propiedad es mínimo en comparación con el precio de mercado, pues señala que tan solo un terrero de una hectárea y media de otro propietario, pero ubicado al frente del Refugio, se vendió en 2015 en 800 millones de pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Perritos rescatados del Refugio Franciscano están en buenas condiciones: Clara Brugada

Por ello afirma que todo esto es “una operación para quedarse con ese dinero y esa propiedad y quién sabe cuánta gente está embarrada en este asunto, aquí la gran estupidez fue sacar así a los perros como los sacaron, porque las autoridades de la Haghenbeck. lo que hicieron fue llamar la atención”.

Ante las manifestaciones del fin de semana, el gobierno capitalino ahora señala “ya no vamos a tener mesas de negociación, ahora resulta que manifestarse, inhibe la acción”.