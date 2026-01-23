Perritos rescatados del Refugio Franciscano están en buenas condiciones: Clara Brugada

Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México, realizó un recorrido por las instalaciones de la Brigada de Protección Animal

Los perritos rescatados trasladados del Refugio Franciscano a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están en buenas condiciones, aseguró la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

Durante un recorrido por las instalaciones de esta Brigada para constatar lo anterior, Brugada Molina aclaró que la administración capitalina no tiene nada que esconder, esto en respuesta a los activistas que han realizado manifestaciones y protestas por la supuesta mala situación de los canes.

¿En qué condiciones se encuentran los animales rescatados?

“Creo que hay que dejar muy claro, los que están en buenas condiciones, están comiendo bien, tienen sus espacios como lo marca la ley de bienestar animal, están en lugares donde pueden recrearse y tienen sobre todo atención médica y mucho personal atendiéndolos, tienen limpieza, tienen todo lo que no tenían. Entonces nadie nos puede decir que hay problemas en el rescate que se hizo porque no tendría ningún caso que si están en un mal estado hayamos trasladado a los perritos para tenerlos en la misma situación”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

El 23 de enero fue la fecha fijada por el Gobierno capitalino para trasladar a todos los animales rescatados del Refugio Franciscano a la Brigada de Vigilancia Animal; sin embargo, al acudir al lugar la jefa de Gobierno justificó que este traslado será por tiempos, ya que todos deben cumplir con requisitos de desparasitación y vacunas.

¿Cómo será el proceso de traslado y atención médica?

“Vamos a estar informando en qué momento vamos a ir trasladando poco a poco los animalitos. Y esto, de todas maneras, no quita el lugar, y están muy bien. Entonces, poco a poco vamos a ir informando, y no no no se preocupen, que van a ustedes a poder constatar todo lo que vamos a ir informando, tiene que ver más con situaciones médicas, los lugares ahí están y tenemos todas las condiciones y aquí también”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que en total fueron rescatados 858 perros: 304 originalmente en el Refugio Ajusco; 183 en la Utopía GAM en el espacio temporal que se habilitó ahí para recibir y darles atención; y 371 en la Brigada de Vigilancia Animal.

Reiteró que, de acuerdo con el conteo y las fichas clínicas elaboradas de cada uno de los animales, se tiene registro de 361 machos y 497 hembras; 595 adultos, 259 geriátricos y cuatro cachorros, por lo que se trata de una población mayoritariamente adulta y de edad avanzada.

De acuerdo con las tallas, 72 son de talla chica, 593 de talla mediana y 193 de talla grande.

Sobre el estado clínico general, 49 se encuentran en condición estable, 638 en condición regular y 171 en condición delicada, los cuales reciben tratamientos médicos especializados. En caso de requerirlo, son trasladados al Hospital Veterinario de la Ciudad de México para atención más especializada.

Las principales enfermedades detectadas son dermatológicas (30%), respiratorias (5%), articulares (15%), bucales o dentales (75%), nutricionales (62%), tumoraciones (4%) y padecimientos cardiacos (10%). En materia de parásitos, 42% cuenta con desparasitación interna y externa; 70% presentó pulgas asociadas a enfermedades dermatológicas y se registra un avance del 60% en vacunación y esterilización.

En total, 262 perros han recibido tratamiento médico en el hospital veterinario; 21 continúan hospitalizados y se han reportado fallecimientos por diversas causas previamente informadas.

