Jacob Elordi: Lista de todas las películas donde ha salido el actor de ‘Frankenstein’

No hay duda alguna de que Jacob Elordi, es el ‘it boy’ del momento, y que todos y todas quieren tener aunque sea un autógrafo del australiano. Claramente no es para menos, a lo largo de estos años se ha consolidado como uno de los mejores actores, demostrando que puede ser un adolescente con problemas amorosos o un monstruo salido del mundo de Guillermo del Toro.

Así que si lo amas tanto como nosotros, te dejamos todas las películas en las que Jacob Elordi ha aparecido rumbo a los Oscar 2026.

¿Cuáles son todas las películas en las que Jacob Elordi ha participado?

Jacob Elordi es el actor del momento, está en boca de todo el público y su trabajo habla por sí solo, así que te traemos toda la filmografía del actor para que no te pierdas ninguna y puedas ser el más o la más fangirl de él.

Jacob Elordi en ‘The Kissing Booth 1, 2 y 3’ (2018-2021)

La película que catapultó a Jacob Elordi al estrellato fue ésta, donde interpretó a Noah Flynn, el chico malo de la escuela que termina enamorándose de la protagonista.

Jacob Elordi en ‘The Mortuary Collection’ (2019)

Este es un filme de horror antológico, pues aunque su papel es breve pero llamativo, la película le dio la oportunidad de incursionar en el género de terror y demostrar versatilidad fuera del romance adolescente.

Jacob Elordi en ‘2 Hearts’ (2020)

2 Hearts es un drama romántico basado en una historia real, en la que Elordi interpreta a Chris Gregory, un joven cuya vida toma un giro emotivo. Aunque no fue un gran éxito comercial, le dio mayor diversidad a su filmografía temprana.

Jacob Elordi en ‘Deep Water’ (2022)

Éste es un thriller psicológico protagonizado por Ben Affleck y Ana de Armas, donde Jacob Elordi explora la complejidad emocional del relato. Tampoco tuvo mucho éxito con la crítica, sin embargo, él mismo menciona ser un paso importante en su transición de papeles más maduros.

Jacob Elordi en ‘Saltburn’ (2023)

En esta cinta, el actor interpreta a Felix Catton, un joven perteneciente a la aristocracia que se convierte en la víctima de un psicópata. Este papel le dió elogios de la crítica y lo posicionó como un gran actor.

Jacob Elordi películas / Savion Washington Ampliar

Jacob Elordi en ‘Priscilla’ (2023)

En ésta peli a cargo de Sofia Coppola, Jacob Elordi se catalogó como el actor diverso que puede ser pues, capturó la presencia y complejidad del icónico músico desde la perspectiva de Priscilla, su gran amor pero a la vez, tormentoso.

Jacob Elordi en ‘He Went That Way’ (2023)

Algo de crimen y drama siempre le quedará bien al actor pues por fin se alejó de sus inicios románticos para dar vida a un asesino serial en un relato oscuro y basado en hechos reales.

Jacob Elordi en ‘Oh Canada’ (2024)

Este drama dirigido por Paul Shrader, Elordi interpreta a un protagonista en la primera parte del relato junto a Richard Geere. Ésta explora memoria, legado y arrepentimiento, otorgándole un papel con más peso narrativo dentro de un drama adulto.

Jacob Elordi en ‘On Swift Horses’ (2024)

El actor interpreta un papel serio dentro de un relato sobre identidad, amor y conflictos personales, donde le brinda la oportunidad de explorar un personaje adulto con matices emocionales diferentes a sus papeles anteriores.

Jacob Elordi en ‘Frankenstein’ (2025)

La película que verdaderamente le está valiendo una nominación a los Oscar 2026 y dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, ha sido su actuación más aclamada. Incluso le rindieron 10 minutos de ovaciones en Cannes y lo catapultó como EL ACTOR de una generación sin precedentes.

Próximamente, el actor estará interpretando varios papeles como en Euphoria 3 o Wutherins Heights, junto a Zendaya y Margot Robbie respectivamente. Así, solo queda esperar a ver qué otro tipo de papeles puede Jacob Elordi interpretar.