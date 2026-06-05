Anthony Head, actor de Ted Lasso, fallece a los 72 años y estos son sus papeles más icónicos

Antohny Head fue un actor británico reconocido por convertirse en uno de los rostros más queridos de la pantalla chica. Participó en series que dejaron huella en sus seguidores.

Hoy 5 de junio, se confirmó la noticia de que falleció a los 72 años de edad y te contamos qué es lo que se sabe hasta el momento.

¿Quién fue Anthony Head?

Anthony Head, fue uno de los rostros más reconocidos en tv por participaciones en ‘Buffy the Vampire Slayer’; ‘Ted Lasso’ o ‘Melin’. Durante décadas, fue considerado uno de esos actores que “sí o sí” estaban vigentes en la cultura británica y en el mundo.

Nacido el 20 de febrero de 1954 en Camden Town, Londres, siempre vivió en una familia completamente artística, pues sus papás estaban inmersos en el mundo del espectáculo.

Aunado a ello, era un artista nato pues además de actuar, era cantante y trabajó en radio y teatro musical, demostrando que su magia era mucho más grande para llevarlo a otros ámbitos.

¿Cuáles fueron sus papeles más importantes?

Su papel más famoso fue el de Rupert Giles en Buffy the Vampire Slayer, que fue realizada de 1997 a 2003. Ahí interpretaba al bibliotecario, dentro y figura paterna de Buffy, personaje que se volvió uno de los más queridos de toda la serie.

Recientemente, volvió a saltar a la fama por interpretar a Rupert Mannion en la serie ‘Ted Lasso’, un multimillonario manipulador y exdueño del club Richmond. Su personaje prácticamente era el antagonista principal de la serie, lo que llamó mucho la atención por lo bien interpretado que fue pues, mezclaba elegancia, humor incómodo y villanía sin caer en la exageración.

Apareció en producciones como:

Little Britain

Doctor Who

The Iron Lady

Motherland

Repo! The Genetic Opera

¿De qué falleció Anthony Head?

Este 5 de junio de 2026, se confirmó su fallecimiento a los 72 años debido a complicaciones derivadas de una neumonía. La noticia provocó muchísimas reacciones de miles de seguidores y seguidoras, por lo que ha estado en la boca de todos.

Asimismo, se espera que sus compañeros de serie se expresen sobre su partida, ya que era bastante querido por ellos. Asimismo, se espera que la familia pida respeto ante dicha noticia para guardar luto a uno de los grandes actores británicos como se debe.