Euphoria 3: Todo lo que debes recordar de la temporada 1 y 2 antes del estreno

Euphoria 3 llega después de una larga espera y es que esta serie no es solo una simple serie de televisión, pues se convirtió en un fenómeno cultural que definió a toda una generación, desde la moda hasta un retrato de las mismas relaciones sociales. Es por eso que si aún no la has visto, te dejamos algunos datos que no puedes perderte de vista en las temporadas 1 y 2 para comprender la tercer entrega que está e camino.

Así que si eres fan de Zendaya o Jacob Elordi, mejor prepárate para tener mucho chismecito para soltar mientras la espera termina.

¿Qué debes recordar sobre Euphoria 1 y 2?

Para entrarle de lleno a lo que será Euphoria 3, hay que refrescar la memoria. La primera temporada nos presentó a Rue (Zendaya) luchando contra sus adicciones y su compleja relación con Jules, su mejor amiga quien después se convierte en su primer gran amor. Vimos el drama tóxico entre Nate y Maddie, quienes demuestran qué tan complejas son las relaciones entre los adolescentes y la exploración de quienes son.

En la segunda temporada, las cosas se pusieron más oscuras. Vimos la recaída de Rue en una de las secuencias más intensas de la televisión reciente, el espectacular (y caótico) estreno de la obra de Lexi que expuso a todos, y ese final de infarto donde la policía entra a casa de Fezco. Básicamente, dejamos a los personajes en su punto más bajo, enfrentando las consecuencias de sus decisiones.

Euphoria 3, Jacob Elordi / Leon Bennett Ampliar

¿Cuándo se estrena Euphoria 3?

Aunque todos quisiéramos verla mañana mismo, la realidad es que la producción ha tomado su tiempo. Según los detalles más recientes compartidos por el director Sam Levinson, el estreno de Euphoria 3 se dará en abril de 2026, pues hasta este punto los y las actrices han finalizado la filmación.

Sabemos que suena a mucho tiempo, pero la buena noticia es que esta espera se debe a que la historia dará un giro radical: ¡habrá un salto en el tiempo de 5 años! Esto significa que dejaremos atrás los pasillos de la preparatoria para ver a los protagonistas enfrentando los problemas de la vida adulta.

¿Qué personajes van a regresar a Euphoria 3?

A pesar de los cambios y las tristes ausencias, como la de Angus Cloud (Fezco), el elenco principal está listo para retomar sus roles en Euphoria 3. Veremos de vuelta a:

Zendaya (Rue Bennett)

(Rue Bennett) Hunter Schafer (Jules)

(Jules) Sydney Sweeney (Cassie)

(Cassie) Jacob Elordi (Nate)

(Nate) Maude Apatow (Lexi)

(Lexi) Alexa Demie (Maddy)

En los recientes avances de Euphoria 3, ya pudimos ver cómo lucirán estos personajes después de este brinco de cinco años, con un aspecto mucho más maduro pero conservando esa esencia visual que tanto nos gusta. Quien definitivamente no regresará es Barbie Ferreira (Kat), quien ya se había despedido del proyecto anteriormente.