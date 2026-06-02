¡Paul McCartney elige a su beatle favorito! ¿De quién estuvo hablando en sus recientes entrevistas?

El legendario músico Paul McCartney, ha estado en boca de todos recientemente debido a que en una entrevista en Estados Unidos, reveló quién era su beatle favorito, algo que llevaba tiempo debiéndole a sus fans. Por lo que si te quieres enterar de todo el chismecito del mítico músico, sigue leyendo para saber lo que dijo el músico.

¿Quién es el beatle favorito de Paul McCartney?

En una entrevista con Amelia Dimoldenberg en su famoso programa de YouTube ‘Chicken Shop Date’, fue interrogado sobre su miembro favorito de ‘The Beatles’. Esta respuesta llevaba años manteniéndola en secreto, por lo que sus fans no se hicieron esperar con comentarios en redes sociales, mencionando incluso que fue su momento favorito de la entrevista.

Ahora bien, Paul McCartney reveló en exclusiva con la conductora, que: “Bueno, durante la época de los Beatles, creo que todos admirábamos a John Lennon, porque era como… Era como el líder, aunque no hubiera un líder oficial en el grupo”.

Mx - Paul McCartney y John Lennon, el 'beatle' favorito / Michael Ochs Archives Ampliar

¿Quiénes fueron “The Beatles” y por qué fueron pioneros en la música?

The Beatles, fue una banda de rock inglesa que se considera pionera en muchas cosas. Integrada por Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon y George Harrison, revolucionaron el rock y pop con canciones que marcaron (y siguen marcando) generaciones con himnos como ‘Hey Jude’, ‘Let it Be’, ‘Yesterday’ o ‘Come Together’.

Se les considera pioneros porque cambiaron por completo la forma de hacer música popular, ya que, no solo innovaron en sonido y composición, también experimentaron con nuevos instrumentos, técnicas de grabación y estilos musicales que mezclaban rock, psicodelia, música clásica y sonidos orientales.

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¿Paul McCartney sigue haciendo música?

Sí. Paul McCartney estrenó su nuevo disco (el vigésimo álbum en su carrera) titulado ‘The Boys of Dungeon Lane’, la leyenda de la música de 83 años sigue más vivo que nunca. El guitarrista menciona que en este nuevo proyecto, regresa a la nostalgia con la melancolía inspirada en un viaje que realizó con George Harrison cuando eran adolescentes.

Así que si eres fan de Paul McCartney, puedes disfrutar de su nuevo álbum en todas las plataformas, pedirlo online y tenerlo físicamente en el formato que más te guste o simplemente ponerlo en internet para disfrutar de la leyenda de la música que no tiene mucho que visitó México.