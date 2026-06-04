Marjane Satrapi: ¿Qué fue Persépolis y por qué cambió la forma de contar historias reales en animación?

Marjane Satrapi, la creadora de la obra y cinta ‘Persépolis’, falleció este jueves 4 de junio de 2026. Ella era artista, autora y activista defensora de los derechos humanos de las mujeres, y desafortunadamente su deceso pega en cada una de las heridas abiertas del feminismo. Así que te dejamos todos los detalles de lo que le sucedió y cómo es que su gran obra ‘Persépolis’, cambió el mundo de la animación.

¿Quién era Marjane Satrapi?

Marjane Satrapi era una artista en todos los sentidos. Nacida en una familia abiertamente de izquierda, la autora y activista fue formándose con ideales enfocados en la defensa de los derechos humanos.

De origen iraní, su vida cambió cuando un levantamiento popular derrocó a la monarquía Iraní y estableció la República Islámica en dicho país. Debido a ello, los derechos de miles de niñas y mujeres, fueron restringidos casi de inmediato al instalarse el régimen. Esto provocó que Marjane Satrapi, tuviera que ver cómo separaron por género cada cosa en su vida cotidiana.

Esto no solo provocó que la activista fuera aún más crítica con su vida diaria, sino con todas las injusticias del sistema opresor. Con ello, logró visibilizar estas problemáticas poco a poco en sus obras y exigencias, hasta lograr plasmarlo en ‘Persépolis’, película inspirada en lo que se vivió en ese momento con el cambio de gobierno.

Marjane Satrapi, no solo fue privilegiada al poder mostrar su realidad, sino que además, en 2024, fue galardonada con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, considerado uno de los más prestigiosos del mundo. Desafortunadamente, ella falleció (por lo que indican) de tristeza, pues a un año de la muerte de su esposo, no logró avanzar y se sumió en una depresión que no la dejó seguir con vida.

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¿Por qué ‘Persépolis’ fue una obra de arte que cambió el mundo de la animación?

Persépolis por Marjane Satrapi, fue una novela gráfica autobiografica, donde contó cómo fue crecer en Irán durante la Revolución Islámica y los cambios radicales que transformaron al país en las décadas del 70 y 80.

La historia se centra en Marjane Satrapi, quien enfrenta dificultades como la guerra, censura, represión religiosa y la búsqueda de su propia identidad mientras, había un choque cultural entre Oriente y Occidente.

Años después la novela fue llevada al cine, donde la película se caracteriza por ser en blanco y negro, lo que llama la atención por su estilo visual único. ‘Persépolis’ cambió la manera en que la animación fue vista, pues no era una cinta típica de Disney, era un filme que contenía (o sigue manteniendo) tintes políticos, crítica religiosa y social, emociones fuertes y sobre todo, el sentimiento de impotencia hacia una desventaja contra las mujeres en un mundo liderado por y para hombres que cambió de un momento a otro.

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¿Por qué la obra de Marjane Satrapi, sigue siendo tan importante actualmente?

El impacto que tuvo Marjane Satrapi, va mucho más allá del cine o los cómics. Su trabajo ayudó a demostrar que las historias individuales muchas veces son colectivas, pues la sociedad atraviesa momentos difíciles que en su mayoría, solo benefician a unos cuantos.

Aunado a ello, la obra tan política y crítica de la sociedad, sigue siendo tan relevante como en su momento lo fue. En pleno 2026, siguen habiendo desplazamientos forzados en muchos países, violencia de género, minorías que han sido atravesadas por decisiones políticas que afectan en su cotidianidad. Así que Marjane Satrapi, no solo fue una activista que llevaba el arte izquierdista en la sangre, es una referente de miles de injusticias que siguen pasando en el mundo actual.

Por eso y por más, hasta siempre, Marjane Satrapi.