‘Cumbres Borrascosas’: ¿Por qué causó tanta controversia el tráiler en redes sociales?

En días pasados se reveló el tráiler de la película ‘Cumbres Borrascosas’, una adaptación a la novela del mismo nombre de la autora Emily Brontë, sin embargo, fue un tema controversial por asegurar que se alejaba de todo lo que la autora habría retratado en su libro. Te explicamos un poco sobre esta división de opiniones y todos los detalles de la peli.

¿De qué trata ‘Cumbres Borrascosas’?

‘Cumbres Borrascosas’ es mucho más que la simple historia de amor, es un libro que critica fielmente a la sociedad de la época. La novela, nos cuenta una historia de romance entre Catherine, Heathcliff y Edgar Linton. Éste último es un huérfano que busca desesperadamente un lugar en el mundo pero el problema es la sociedad misma.

Esta novela retrata la rigidez social de la época victoriana, donde el status y el apellido, valían mucho más que otra cosa. Muchos críticos lo mencionan como una novela que nos obliga a cuestionar qué tan lejos estamos dispuestos a llegar por amor y al mismo tiempo, reflexionar sobre cómo las estructuras sociales moldean a los individuos y a la colectividad.

¿Por qué se dice que la adaptación al cine de ‘Cumbres Borrascosas’ está alejada del libro?

De acuerdo con distintos usuarios de internet, la película ‘Cumbres Borrascosas’ de Emerald Fennell y con la participación estelar de Margot Robbie y Jacob Elordi, es una adaptación bastante alejada de lo que Emily Brontë quería representar. En el tráiler se observa una historia de un triángulo amoroso, sin embargo, no se dio a entender nada sobre la crítica a la sociedad.

Cumbres Borrascosas no es una historia de amor y muchos menos porno. Cumbres es una obra monumental de la literatura, dura, tempestuosa, árida, compleja y ambiental.

Muchos dijeron que se nota bastante la hipersexualización de los personajes (casi como un fanfic sacado de Wattpad) dejando a un lado que este libro es un clásico de la literatura inglesa por tratar temas como el romanticismo en su máxima expresión, cruda, salvaje y pasional; las estructuras de las clases sociales; el feminismo y empoderamiento de la mujer, así como el estado emocional de los personajes sin filtro.

Otros tantos mencionan que el tráiler no puede hablar por sí solo, sin embargo, esto solo se podrá saber hasta el momento en que se estrene por completo la película el próximo 14 de febrero de 2026 que se revele si la peli trata estos temas o solo quedará como una novela romántica.

