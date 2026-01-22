Guillermo del Toro: Frankenstein cuántas nominaciones a los Oscar 2026 tuvo la película del mexicano y en qué categoría

Para Guillermo del Toro, esta presencia en los Oscar 2026 refuerza su posición como uno de los cineastas más influyentes. Getty Images

La versión de Guillermo del Toro de Frankenstein se consolidó como una de las producciones más reconocidas en los Premios Oscar 2026. La cinta del realizador mexicano logró múltiples nominaciones, destacando tanto en categorías creativas como técnicas, y reafirmando el prestigio internacional del cineasta tapatío.

Desde el anuncio oficial de la Academia, Frankenstein fue señalada como una de las películas con mayor presencia en la lista final. Su estética oscura, el diseño visual y la reinterpretación del clásico literario le permitieron competir en rubros clave, colocándola entre las favoritas de la temporada.

¿Cuántas nominaciones obtuvo Frankenstein y en qué categorías?

La película dirigida por Guillermo del Toro obtuvo nueve nominaciones al Oscar 2026, repartidas en categorías principales y técnicas. Entre las más relevantes se encuentran:

Mejor Película

Mejor Dirección — Guillermo del Toro

Mejor Actor

Mejor Actriz

Mejor Guion Adaptado

Mejor Fotografía

Mejor Diseño de Producción

Mejor Vestuario

Mejor Maquillaje y Peinado

Estas nominaciones reflejan el equilibrio entre narrativa, actuaciones y un cuidado apartado visual, sello característico del director mexicano. La Academia reconoció especialmente la capacidad de Del Toro para transformar un relato clásico en una experiencia cinematográfica contemporánea.

El peso de Frankenstein en la carrera al Oscar 2026

Más allá del número de nominaciones, Frankenstein se convirtió en una de las películas más comentadas del año. La crítica destacó su propuesta artística, el trabajo de diseño y la construcción de personajes, elementos que suelen ser decisivos en las categorías técnicas.

Para Guillermo del Toro, esta presencia en los Oscar 2026 refuerza su posición como uno de los cineastas más influyentes de habla hispana en Hollywood. Además, el reconocimiento a Frankenstein confirma que el cine de autor, cuando se combina con grandes producciones, sigue teniendo un lugar central en la gala.

Con varias estatuillas en juego, Frankenstein llega a la noche del Oscar como una de las cartas fuertes de la temporada, y como otro capítulo destacado en la carrera de Guillermo del Toro.