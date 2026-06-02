Diego Luna en ‘México 86’: La sátira que revive la nostalgia de una CDMX que ya no existe

Diego Luna visitó las instalaciones de W Radio para hablar sobre su nueva película ‘México 86’, una historia ambientada en la Copa del Mundo de aquél entonces. Sin embargo, a pesar de la sátira que es la película, también revive la nostalgia de la capital del país, en donde ya ni su nombre queda en la actualidad.

Así que si te interesa esta información, sigue leyendo para saber de qué va esta nueva peli protagonizada por Diego Luna.

¿De qué trata ‘México 86’ con Diego Luna como protagonista?

México 86 es una película dirigida por Gabriel Ripstein y protagonizada por Diego Luna y Karla Souza. En ella, se rata de una mezcla sátira completamente política y crítica hacia el futbol y una sociedad en México que comenzaba a ser conservadora y a la vez un tanto liberal, toda ambientada en el Mundial de México 1986.

La historia gira alrededor de personajes involucrados en los preparativos del torneo, mientras comienzan a revelarse tensiones políticas, corrupción, manipulación mediática y distintos intereses alrededor del evento deportivo más importante del mundo.

Así, Diego Luna representa a una trama donde el futbol funciona como telón de fondo para mostrar cómo México buscaba proyectar una imagen internacional completamente positiva en medio de conflictos internos y decisiones polémicas.

Mx - Estreno en Netflix de 'México 86' con Diego Luna Ampliar

¿Por qué además de la sátira, revive la nostalgia de un “D.F” que ya no existe?

Entre calles antiguas, futbol, caos urbano y una atmósfera completamente distinta a la actual (o no tanto), uno de los elementos que más llamó la atención de la película México 86 con Diego Luna de protagonista, es la reconstrucción visual y cultural del entonces D.F ochentero. Y es que la peli revive calles de la capital icónicas de aquellos años, el transporte público, la publicidad retro, estadios históricos, cafés y barrios tradicionales y una cultura pambolera que se salía hasta por los poros.

Este proyecto protagonizado por Diego Luna, conecta directamente con una nostalgia chilanga que para muchos es recordar lo que vivieron y, para otros tantos, es conocer cómo se veía la CDMX en esos momentos.

Sea como sea, la capital menos digitalizada, caótica, popular y con edificios icónicos o nuevos, nos recuerda que algo que no ha cambiado es que México siempre quiere mostrarse moderno ante el mundo, cuando la realidad política y social que existe detrás del evento, no ha cambiado tanto.

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¿Cuándo se estrena en Netflix ‘México 86’?

De acuerdo con la misma cadena de streaming, se estrenará el próximo 5 de junio de 2026, por lo que podrás ver a Diego Luna y otros grandes actores y actrices de México, a través de tus pantallas.

Y qué mejor pues, a unos cuantos días del Mundial 2026 en México, es una gran fecha y el timing perfecto para poder ver las críticas que hay en esta película. Así que arma el plan con tu mejor compañía para que no se te pase nada sobre esta nueva producción cinematográfica.

¿Qué otros proyectos trae en puerta Diego Luna?

‘Ceniza en la Boca’ fue una cinta dirigida por el actor Diego Luna y presentada en Cannes. La cinta cuenta con la participación de la actriz Adriana Paz y la historia se basa en una joven de 21 años que intenta encontrar su lugar en el mundo frente a la presión familiar, la misoginia y el racismo.

La trama se centra en cómo las circunstancias al estar en un país distinto al de origen del propio, pueden resultar bastante complejos no solo para la protagonista, sino también para su familia y su identidad. Se espera que pronto pueda estar disponible en cines de México.