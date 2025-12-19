La película por la que Jacob Elordi soñó con trabajar con Guillermo del Toro desde su niñez

Jacob Elordi tuvo un sueño desde niño: trabajar con Guillermo del Toro, después de ver una de sus películas.

Al parecer Frankenstein de Guillermo del Toro no solo es un sueño cumplido del director mexicano, sino también para el actor Jacob Elordi, quien deseó trabajar con el cineasta desde que tenía 13 años, al quedar embelesado por una de sus películas.

Jacob Elordi quiso trabajar con Guillermo del Toro por esta película

En Actors on Actors de Variety, el también actor de “Euforia” le contó a Gwyneth Paltrow que su primer acercamiento con el mundo y los monstruos de Guillermo del Toro fue con la película “El laberinto del Fauno”, con la que empezó a soñar en trabajar algún día bajo su dirección.

“Porque había visto El laberinto del fauno cuando tenía unos 13 o 14 años. Recuerdo haber visto esa película y guardarla conmigo en algún lugar, como la idea de esa película. Cuando estaba acostado en mi cama y tenía esas pequeñas estrellas que brillan en la oscuridad en el techo, como mucha gente tiene. Me acostaba allí y me quedaba mirándolas. Y parte de ese sueño era, literalmente, trabajar con Guillermo del Toro”.

Y aún sigue disfrutando de ese deseo cumplido cada que convive con el cineasta o ve sus nombres juntos en los créditos “Estar en un avión con él, e incluso ver la película y que aparezca su nombre y luego yo aparezca en la pantalla como la criatura...es absolutamente surrealista”.

Jacob Elordi y su arma secreta para Frankenstein: El ballet

En la misma entrevista, Elordi compartió que su acercamiento con el ballet le permitió construir y descifrar la complejidad del personaje de La Criatura de Frankenstein.

Quien lo acercó a este arte fue su hermana, quien es bailarina de ballet y bailó desde los 2 hasta los 26 años en Alemania. “He crecido rodeado de ese tipo de movimiento. Definitivamente fue como un punto de referencia para, de alguna manera, saber cómo usar tu cuerpo. Siempre he estado un poco enamorado del ballet”.

Elordi ha sido elogiado por la crítica por su conmovedora actuación y su disciplina al pasar al menos 10 horas diarias en maquillaje para convertirse en La criatura.

¿Frankenstein está nominada a los premios Óscar?

La Academia de Hollywood otorgó seis prenominaciones al Óscar a la película de Guillermo del Toro, quien ya ganó tres estatuillas: mejor director y mejor película por “La forma del agua” de 2028 y mejor película animada por Pinocho en 2023.

