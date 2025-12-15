Jacob Elordi: ¿Quién es el actor que consideran ‘El Monstruo más guapo’ del momento?

Si hay un nombre que ha dominado las pantallas de cine y tv, las portadas de revistas y las redes sociales, es el rostro de Jacob Elordi. A sus 28 años, el actor originario de Brisbane, Australia, ha dejado de ser simplemente el “galán de adolescentes” para convertirse en el actor más respetado y buscado de su generación.

Pero, ¿cómo llegó hasta aquí? No fue suerte; fue una estrategia maestra de selección de personajes que lo llevaron de las comedias románticas al cine de culto y a las grandes producciones de HBO.

¿Cuál ha sido el paso de Jacob Elordi para consolidarse como el actor top de Hollywood?

Jacob Elordi es un actor australiano que ha acaparado todas las pantallas de nuestras vidas con su rostro. Miles de posts sobre él, entrevistas, proyectos cinematográficos, televisivos y hasta pasarelas de moda, han hecho que su rostro sea conocido en todas partes. Y esto no es casualidad, pues con el éxito de ‘Frankenstein’ el actor está en la cúspide de su carrera.

Elordi saltó a la fama mundial con la trilogía de una rom-com llamada ‘The Kissing Booth’ a sus 20 años. Aunque hoy busca papeles más profundos, su interpretación de Noah Flynn le dio la base de fans masiva necesaria para llamar la atención de los grandes estudios.

Seguido de ese proyecto, el mismo actor ha mencionado que estaba por desistir de la actuación, sin embargo, el llamado de ‘Euphoria’ lo salvó. Por lo que el papel de Nate Jacobs cambió su carrera para siempre. Al interpretar a un joven tóxico, complejo y violento, demostró un rango actoral que pocos le conocían, ganándose el respeto de la crítica y alejándose de la etiqueta de “niño bonito”.

Jacob Elordi fue inteligente. En lugar de irse solo por películas de acción de gran presupuesto, trabajó con directores como Sofia Coppola en “Priscilla” (donde dio vida a un Elvis Presley melancólico y humano) y Emerald Fennell en la polémica y aclamada “Saltburn”.

Y es que sin duda alguna, este año fue su año. Su participación en ‘Frankenstein’ dirigido por Guillermo del Toro, fue algo que él ni se imaginaba. Esto ha sido impactante para él ya que los paparazzis quieren saber todo de su vida y ahora no para de trabajar.

Finalmente, los preparativos para el salto temporal en “Euphoria” temporada 3 lo han mantenido en la cima de la conversación global. Y no menos importante, la próxima cinta del clásico ‘Cumbres Borrascosas’ junto a Margot Robbie, seguro lo llevará al 2026 a una agenda llena.

¿Qué lo hace el “Actor del Momento”?

No es solo su físico imponente o su estilo de “viejo Hollywood” en las alfombras rojas. Jacob Elordi ha sabido balancear el misterio personal con un compromiso total con su oficio.

Versatilidad: Puede pasar de ser un icono del rock en los 60 a un estudiante perturbado en la actualidad sin perder credibilidad. Presencia en la Moda: Se ha convertido en el rostro de marcas de lujo, dictando tendencias masculinas que mezclan lo clásico con lo moderno. Proyectos Futuros: Con rumores que lo vinculan a grandes franquicias, Elordi está construyendo una filmografía que parece diseñada para el Oscar.

Sin duda alguna, Jacob Elordi es la prueba de que se puede navegar en el sistema de estrellas de Hollywood con elegancia y talento. En 2025, no solo es el actor del momento; es el actor que está definiendo el estándar de lo que significa ser una estrella de cine en la era digital.