Temporada de Premios 2025-2026: Calendario completo de todas las ceremonias de cine y películas nominadas

La temporada de premios de cine 2025-2026 ha comenzado y si eres fan del séptimo arte, no te puedes perder ninguna de las ceremonias donde estarán presentes grandes figuras como Guillermo del Toro, Ariana Grande o Timotheé Chalamet. Así que checa el calendario completo y algunas de las pelis que fueron un hitazo este año para que decidas cuál es tu fav.

¿Cuándo son las entregas de premios del cine 2025-2026?

Si te encantó ‘Wicked’ o ‘Zootopia’ o incluso, fuiste fan de ‘Frankenstein’ y no puedes dejar de verles, no te preocupes porque la temporada de premios de cine 2025-2026 ya comenzó. Así que te dejamos todas las entregas de galardones que no te puedes perder para ver a tus favoritos y ser todo un crítico o crítica de cine.

Enero 2026: El inicio del sprint

4 de enero de 2026: Critics Choice Awards. Estos son unos de los primeros grandes premios en entregar galardones de actuación y mejor película.

Critics Choice Awards. Estos son unos de los primeros grandes premios en entregar galardones de actuación y mejor película. 11 de enero de 2026: Globos de Oro. Esta celebración ofrece un gran impulso mediático para los ganadores en las categorías de cine y televisión.

Febrero 2026: El voto de los gremios

7 de febrero de 2026: Premios del Sindicato de Directores (DGA). Este galardón es uno de los mejores predictores del Oscar a Mejor Director.

Premios del Sindicato de Directores (DGA). Este galardón es uno de los mejores predictores del Oscar a Mejor Director. 12 de febrero de 2026: Premios del Sindicato de Diseñadores de Vestuario.

Premios del Sindicato de Diseñadores de Vestuario. 14 de febrero de 2026: Premios del Sindicato de Maquillistas y Peinadores.

Premios del Sindicato de Maquillistas y Peinadores. 21 de febrero de 2026: Annie Awards. El máximo reconocimiento en el mundo de la animación.

Annie Awards. El máximo reconocimiento en el mundo de la animación. 22 de febrero de 2026: BAFTA Awards. Los premios de la Academia Británica, altamente influyentes para el voto internacional del Oscar.

BAFTA Awards. Los premios de la Academia Británica, altamente influyentes para el voto internacional del Oscar. 25 de febrero de 2026: Premios de la Sociedad de Efectos Visuales.

Premios de la Sociedad de Efectos Visuales. 28 de febrero de 2026: Premios del Sindicato de Diseñadores de Producción.

Premios del Sindicato de Diseñadores de Producción. 28 de febrero de 2026: PGA Awards. El Premio del Sindicato de Productores (PGA) es considerado el predictor más fuerte del Oscar a Mejor Película.

Marzo 2026: El gran final

1 de marzo de 2026: Entrega de los Actor Awards (antes SAG Awards). El Premio del Sindicato de Actores (SAG) es el barómetro clave de las categorías de actuación.

Entrega de los Actor Awards (antes SAG Awards). El Premio del Sindicato de Actores (SAG) es el barómetro clave de las categorías de actuación. 8 de marzo de 2026: Satellite Awards.

Satellite Awards. 8 de marzo de 2026: Premios del Sindicato de Guionistas.

Premios del Sindicato de Guionistas. 15 de marzo de 2026: 98ª entrega de los Premios Oscar. El evento que marca el clímax de la Temporada de Premios.

¿Cuáles son las películas favoritas de los críticos de cine para 2026?

Mientras los grandes premios de actuación y dirección aún están en debate, hay películas que por su calidad visual y técnica, ya tienen un camino asegurado a las nominaciones del Oscar. Pero también es importante mencionar que el público ha elegido y ha puesto en cartelera a varias de ellas.

Entre las cintas preferidas tanto por la crítica de cine como por el púbico son tres:

Sinners

Frankenstein

Wicked

Estos títulos han demostrado una ejecución de técnica impecable que suele ser altamente reconocida por todo el mundo, estableciéndose como las primeras favoritas para ser nominadas en esta temporada de premios de cine 2025-2026.