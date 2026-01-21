Credencial universal de salud: ¿Cómo será el trámite para que los ciudadanos puedan atenderse en cualquier clínica u hospital público?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En el espacio de Así las Cosas PM, el subsecretario de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, detalló que en marzo iniciará el registro para la credencial universal de salud, un documento diseñado para que los ciudadanos accedan a servicios médicos gratuitos en clínicas y hospitales públicos basándose en la cercanía de sus domicilios.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el funcionario explicó que este documento busca garantizar que los 135 millones de mexicanos tengan acceso a instituciones de salud de manera pública y gratuita, eliminando la incertidumbre de quienes no cuentan con seguridad social formal.

Detalló que este sistema permitirá que tanto derechohabientes del IMSS o ISSSTE, como personas sin seguridad social, puedan acceder en un sistema unificado que optimice los recursos públicos y la infraestructura hospitalaria disponible en territorio nacional.

¿Cómo funcionará el intercambio de servicios entre instituciones?

Clark señaló que la implementación de la credencial universal de salud, busca eliminar las barreras administrativas que impiden a los ciudadanos atenderse en la unidad médica más próxima a su hogar.

Ante los cuestionamientos sobre la capacidad del sistema, el subsecretario de la Secretaría de Salud, señaló que el uso de economías de escala permitirá una mejor distribución de la demanda.

Clark puntualizó que la integración de redes aumentará la disponibilidad de unidades de medicina familiar para los pacientes.

¿Cuáles serán los requisitos para el registro en marzo?

El proceso de inscripción se llevará a cabo en más de 8,500 módulos en todo el país.

El subsecretario de salud informó que se utilizará un calendario organizado por la letra del apellido del solicitante, para agilizar la entrega de la credencial universal de salud.

Respecto a los documentos necesarios para tramitar este documento, Eduardo Clark, especificó:

“Los únicos dos requisitos son una identificación con foto y un comprobante de domicilio. Les vamos a hacer un cuestionario, para datos de contacto, etcétera. Tomamos una foto, tomamos sus huellas digitales, y cuatro semanas o tres semanas después, que regresen con opción de línea para que les demos el plástico y el acceso a su credencial digital”.

