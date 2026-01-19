Brote de sarampión en México: Secretaría de Salud confirma 7 mil 168 casos y 24 muertes por falta de vacunación

La Secretaría de Salud, a través del monitoreo permanente del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, confirmó que México registra 7 mil 168 casos confirmados de sarampión, hasta este lunes.

La dependencia detalló que se contabilizan 24 personas fallecidas por esta enfermedad:

21 en Chihuahua

1 en Durango

1 en Sonora

1 en Jalisco.

La Secretaría de Salud reiteró que más de 90% de los casos confirmados corresponden a personas sin antecedente de vacunación.

También la dependencia detalló que los cuadros graves y muertes se concentran principalmente en poblaciones con esquemas de vacunación incompletos, niñas y niños pequeños, así como en personas con mala nutrición o sistemas inmunológicos debilitados.

¿En qué estados se concentran los contagios de sarampión?

Apuntó que los casos confirmados de sarampión, de acuerdo con el lugar de notificación, se distribuyeron en los 32 estados y 255 municipios.

La entidades con casos de sarampión son:

Chihuahua , es el estado con más casos

, es el estado con más casos Jalisco

Guerrero

Michoacán

Chiapas

En contraparte, los estados con menos casos son:

Puebla

Tlaxcala

Hidalgo

Veracruz

Yucatán

“Es importante resaltar que, durante 2025 y las primeras semanas del 2026, se han aplicado más de 11.8 millones de vacunas contra el sarampión a nivel nacional, priorizando a niñas, niños y población susceptible, tanto en la vacunación regular como en las estrategias de respuesta rápida ante brotes”, agregó la dependencia en una tarjeta informativa.

El informe del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de esta semana destaca que el grupo de edad más afectado es el de 1 a 4 años, con mil 097 casos, seguido del grupo de 5 a 9 años y el de 25 a 29 años.

La Secretaría de Salud llamó a madres, padres y personas cuidadoras a revisar la Cartilla Nacional de Salud y acudir a las unidades médicas para completar los esquemas de vacunación, al recordar que la vacuna contra el sarampión es segura, gratuita y altamente efectiva.

