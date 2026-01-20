Gobierno anuncia aplicación de “dosis cero” para frenar brote de sarampión

Continúa el combate contra el sarampión en México, de acuerdo al secretario de Salud, David Kershenobich; en primer lugar se encuentra Jalisco donde afirmó se realizan acciones de vigilancia y vacunación, segundo Chihuahua donde prácticamente dijo, fue controlado, después Michoacán y Guerrero.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, el funcionario aseguró que hay vacunas necesarias para proteger a la población en los próximos dos años.

“Son 23 millones 529 mil vacunas que tenemos disponibles… se distribuyeron en el año de 2025; 13 millones 872 mil vacunas y en este 2026 tenemos distribuidas; 3 millones 836 mil vacunas, el año pasado adquirimos 10 millones 800 mil vacunas y este año tenemos adquiridas 27 millones 365 mil vacunas”. — David Kershenobich, secretario de Salud

¿Por qué se aplica la dosis cero contra el sarampión?

Recordó que el sarampión es más contagioso, con 15 o 16 personas, mientras que el covid llega a contagiar a cuatro personas. Detalló que Canadá ya no es estado libre de sarampión y México junto a Estados Unidos solicitaron ampliación de dos meses para controlar el brote. Ante esto se redujo la edad de vacunación.

“Tomamos la decisión de la aplicación de una dosis cero<b> </b>a niñas y niños de seis a once meses de edad ¿por qué la dosis cero? para no esperarnos hasta que tiene un año… fuera del brote la primera vacuna se pone a los 12 meses, pero en medio del brote hemos adelantado una dosis cero a niñas y niños de 6 y 11 meses de edad; en total hasta el momento hemos aplicado 11 millones 853 mil 684 dosis”. — David, Kershenobich, secretario de Salud

¿Cómo se coordinan los países para evitar más contagios rumbo al Mundial 2026?

Comentó que las dosis se encuentran listas en el IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE y señaló que el tema es atendido para evitar mayores brotes durante el Mundial que inicia en junio.

“Venimos trabajando en forma conjunta… desde que empezó el brote, hemos estado en contacto con la relación Panamericana de la Salud, que es la que finalmente tiene que calificar la manera en que se controla el brote, tenemos programada una reunión para la primera semana de abril, en donde cada uno de los países va a presentar cómo ha actuado y procedido para controlar el brote; el mensaje es muy importante, es vacunarse”. — David Kershenobich, secretario de Salud

Enfatizó que por ahora sólo se tiene contemplado exhortar a los aficionados y turistas a vacunarse antes de viajar a algunos de los destinos donde se realizará la justa deportiva.

