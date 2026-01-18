Luisa María Alcalde defiende reforma electoral y reducción de presupuesto al INE

Aunque aseguró que no conoce el proyecto de la Comisión Especial de Presidencia, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, defendió la necesidad de implementar una reforma electoral en el país.

¿Por qué Morena respalda cambios al sistema electoral?

A través de su cuenta de la red social “X”, celebró la intención de la presidenta Claudia Sheinbaum porque dijo, será necesario eliminar costos innecesarios, sin que ello afecte la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), ni la realización de elecciones.

“Todavía no conocemos el proyecto, pero nos gustaría participar de esta propuesta que hemos venido planteando, uno que los plurinominales no se pueden seguir eligiendo como se eligen o sea las cúpulas de los partidos eligen a contentillo quienes van a ser los diputados, y los diputados ni siquiera salen a caminar a las calles y a pedir el voto, entonces eso se tiene que replantear... número dos hemos hablado del financiamiento, también hay que reducir el financiamiento no sólo a los partidos sino también, nos cuesta mucho la elección, entonces podemos reducir los costos de las elecciones sin que eso significa afectar la autonomía del INE ni su operación”.

¿Qué otros temas incluye la propuesta de reforma electoral?

También dijo, con esta reforma se mejorará el derecho del voto en el extranjero y con ello se tengan diputados que representen a los connacionales en Estados Unidos.

Al igual que hiciera la Primera Mandataria, urgió a fortalecer las guías de democracia participativa, para que la gente participe de las decisiones que se toman en el gobierno a través de la consulta de la revocación.

